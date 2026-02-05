SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
5 de febrero 2026 - 07:50

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 5 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial subió, pero los paralelos operaron con disparidad este miércoles, aunque la pax cambiaria se mantiene vigente en esta primera semana de febrero. En tanto, los ADRs extendieron sus pérdidas en Nueva York y los bonos operaron dispares, por lo cual el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos. En la plaza local, el S&P Merval en dólares retrocedió 1,1%.

Este jueves, el BCRA difundirá los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado en enero mientras que se esperan decisiones de tasas de interés en el Banco de Inglaterra y en el BCE. En la plaza local, la aversión al riesgo vuelve a sacudir los mercados mientras la tasa fija se recompuso en la jornada previa.

Live Blog Post

En medio de la polémica en el INDEC, Luis Caputo aseguró que la inflación de enero será similar a la de diciembre

El ministro de Economía salió a hablar en el marco de la polémica sobre el postergado cambio de fórmula para medir la inflación que motivó la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.465,92 para la venta.

