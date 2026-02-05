Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 5 de febrero

El dólar oficial subió, pero los paralelos operaron con disparidad este miércoles, aunque la pax cambiaria se mantiene vigente en esta primera semana de febrero. En tanto, los ADRs extendieron sus pérdidas en Nueva York y los bonos operaron dispares, por lo cual el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos. En la plaza local, el S&P Merval en dólares retrocedió 1,1%.
En medio de la polémica en el INDEC, Luis Caputo aseguró que la inflación de enero será similar a la de diciembre
El ministro de Economía salió a hablar en el marco de la polémica sobre el postergado cambio de fórmula para medir la inflación que motivó la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC.
