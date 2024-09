Dólar blue: las causas del desplome que llevó a la brecha a su menor nivel en casi cuatro meses

En una línea similar, Nicolás Martínez, Research en Wise Capital, señaló al "potencial éxito del blanqueo" como el factor más importante ya que "acrecienta el ciclo virtuoso de volver fuerte al peso y débil al dólar, generando un shock de oferta, con una demanda actualmente restringida por el cepo".

Con una mirada algo distinta, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que "el que blanquea no tiene por qué vender sus dólares". "Lo más probable es que los deposite, para que el blanqueo le salga cero. Puede estar habiendo algo de venta para pagar la multa por parte de quienes no quieran tener sus divisas depositadas, pero no creo que sea significativo", acotó.

Al especialista le llamó la atención este descenso del blue, ya que "el mercado estuvo planchado". En ese contexto, se animó a pronosticar que "quizás en el segmento mayorista hubo algunas operaciones que terminaron haciendo caer el precio en forma circustancial".

La intervención del BCRA en la bolsa y la baja del impuesto PAIS también influyen

Buteler también recordó que el derrumbe del blue replica la dinámica que vienen teniendo el dólar CCL y el MEP, en el marco de la intervención de la autoridad monetaria y una mayor debilidad de la moneda estadounidense a nivel global. Según la institución que conduce Santiago Bausili, en la segunda quincena de julio se utilizaron u$s326 millones de las reservas para "pisar" el CCL, y se estima que en agosto esa cifra fue similar.

Vale remarcar también que a partir de esta semana comenzó a regir la reducción al 7,5% del impuesto PAIS para las importaciones. El Gobierno busca que esta medida impacte en el proceso de desaceleracion de la inflación a partir del menor costo de los productos provenientes del exterior.

Esto podría quitar demanda al dólar blue, siempre y cuando las empresas cuenten con los dólares para importar, un hecho que se encuentra atado a la posibilidad de conseguir dólares del blanqueo, el RIGI, el aporte de organismos internacionales o de algún fondo de inversión.

Pese a todos los elementos mencionados que pueden llevar calma a los mercados cambiarios, desde Wise Capital ven algunas luces de alarma que pueden interrumpir este proceso, fundamentalmente vinculadas a la dinámica de las reservas.

"El proceso de achicamiento de la brecha deteriora la compra de divisas del BCRA. A medida que el mercado vaya convalidando este fenómeno estaremos acercándonos nuevamente a un dólar de $1.200. La acumulación de reservas netas es una incertidumbre de momento, pero la suba de las brutas es un hecho y genera cierta seguridad y tranquilidad para el mercado", expresó al respecto Martínez.