Jubilaciones de ANSES: ¿cuánto se cobra en julio con el aumento del 2,15% y el bono?

Los haberes tendrán una nueva actualización el próximo mes y continuará el refuerzo de $70.000 para los ingresos más bajos.

La movilidad de julio se calculará con la inflación de mayo y volverá a modificar jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán un nuevo incremento en julio . La actualización será del 2,15% y surge de la inflación registrada durante mayo , que es la referencia utilizada por el esquema de movilidad mensual vigente.

La suba alcanzará a jubilaciones, pensiones contributivas, Pensiones No Contributivas (PNC), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y asignaciones familiares del sistema SUAF.

Además del aumento por movilidad, seguirá vigente el bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. Ese refuerzo permanece congelado desde hace varios meses , por lo que su impacto sobre el ingreso total es cada vez menor a medida que los haberes aumentan por inflación.

La jubilación mínima vigente durante junio es de $403.317. Con la actualización del 2,1%, el haber pasará a $411.786 a partir de julio. Al sumar el bono de $70.000, quienes perciben el ingreso mínimo alcanzarán un total de $481.989 durante el próximo cronograma de pagos. Por su parte, la jubilación máxima aumentará de $2.713.948 a $2.770.940 .

La actualización responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes según la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. El incremento se aplicará de manera automática y no requerirá ningún trámite por parte de los beneficiarios.

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El impacto del bono de $70.000 congelado: ¿por qué la mínima sube menos que la inflación?

Aunque la movilidad previsional acompaña la inflación mensual, el bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde hace tiempo. Esto provoca que el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima crezca a un ritmo menor que los haberes previsionales.

La jubilación mínima tendrá un aumento del 2,15%, pero el ingreso final que recibe el jubilado de menores recursos no se incrementa en la misma proporción porque una parte importante del cobro corresponde al bono fijo.

Mientras el haber previsional se ajusta todos los meses, el refuerzo mantiene el mismo valor nominal. Como consecuencia, su peso dentro del ingreso total se reduce progresivamente. Este fenómeno genera que el incremento efectivo percibido por quienes cobran la mínima resulte inferior al porcentaje de inflación utilizado para calcular la movilidad. A pesar de esto, el bono continúa siendo un componente importante para los sectores con menores ingresos.

ANSES

Montos de las Pensiones No Contributivas y PUAM en julio

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, aumentará a $329.591. Con el bono de $70.000, el ingreso total llegará a $399.591. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán los $288.392 luego de la actualización de julio. Sumando el refuerzo extraordinario, los beneficiarios cobrarán $358.392.

También se actualizará la pensión destinada a madres de siete hijos, que quedará equiparada a la jubilación mínima. El monto ascenderá a $411.989 y llegará a $481.989 con el bono incluido. Todas estas prestaciones se liquidarán con los nuevos valores durante el calendario de pagos correspondiente a julio.

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Aumento de la AUH y Asignaciones Familiares (SUAF) por inflación

La movilidad del 2,15% no impactará únicamente sobre jubilaciones y pensiones. Las asignaciones familiares también recibirán la misma actualización. La AUH, la AUE y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares se incrementarán en línea con la inflación de mayo.

la Asignación Universal por Hijo, que durante junio fue de $144.932, aumentará a $147.975 durante julio

Además de los montos, ANSES ajustará los topes de ingresos familiares utilizados para determinar el acceso a las distintas asignaciones. La actualización alcanzará a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo y titulares de programas sociales que cobran asignaciones familiares.