Gran Premio de España de Fórmula 1: Lewis Hamilton ganó con Ferrari y Franco Colapinto quedó 8°

Franco Colapinto tuvo una largada destacada en el Gran Premio de España y rápidamente ganó posiciones en el inicio de la carrera. El piloto argentino de Alpine aprovechó al máximo el rendimiento de los neumáticos blandos para avanzar hasta el 10° puesto durante la primera vuelta, quedando muy cerca de la zona de puntos.

George Russell se mantiene al frente de la competencia con Mercedes y ya le sacó casi dos segundos de ventaja a Lewis Hamilton. En tanto, Colapinto continúa presionando a Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls que ocupa el décimo lugar y cierra la zona de puntos. El británico, además, está siendo investigado por los comisarios por una presunta salida de pista durante la largada, una situación que podría beneficiar al argentino en caso de recibir una sanción.

El momento que Colapinto recibe la orden para ceder su posición a Gasly

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Cómo fue la qualy para el GP de España

Colapinto no logró avanzar a la Q3, pero cerró una clasificación positiva dentro de la escudería francesa: terminó 13° y superó a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 14°. El piloto argentino había mostrado bronca por el funcionamiento del auto, aunque consiguió mejorar respecto de la Q1 y se ubicó en la séptima fila de la grilla para la carrera de este domingo.

La pole position quedó en manos de George Russell, que marcó el mejor tiempo de la sesión con Mercedes y largará adelante en el circuito de Barcelona-Catalunya. Lewis Hamilton partirá segundo, mientras que Kimi Antonelli completó el tercer lugar.

La Q3 estuvo marcada por el fuerte accidente de Charles Leclerc en la curva 4, que provocó una bandera roja y condicionó los últimos intentos rápidos. En un fin de semana atravesado por el calor y el desgaste de los neumáticos, varios equipos debieron ajustar sus estrategias para intentar aprovechar el mejor momento de la pista.

Colapinto, duro con el funcionamiento del auto tras la clasificación en Barcelona: “Un desastre”

El joven piloto mostró su descontento con el rendimiento de su auto luego quedar en la 13° posición de la clasificación del GP de Barcelona de la Fórmula 1. “Un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes pero el auto no hace lo que quiero”, contó.

El pilarense de 22 años se mostró frustrado luego de la actuación en la qualy y expresó: “Se me fue el auto en la curva diez, en la dos, en todas. Fue un verdadero desastre y es muy frustrante”.

La clasificación arrancó este sábado con una intensa actividad en pista. Los primeros en salir fueron los representantes de Haas, Aston Martin y Williams, en una sesión marcada por la preocupación de los equipos respecto de la elevada degradación de los neumáticos.

colapinto monaco Colapinto dejó buenas sensaciones en las prácticas libres. Archivo

Esa situación llevó a varias escuderías a analizar estrategias alternativas, incluyendo la posibilidad de realizar un único intento rápido para preservar juegos de compuestos blandos de cara a las instancias decisivas.

En los primeros minutos de la Q1, Carlos Sainz sorprendió al ubicarse en la cima de la tabla con un registro de 1:18.107 al volante de su Williams.