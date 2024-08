Dólar blue, en picada por la falta de pesos: las cuatro claves que explican por qué cae hace un mes

El dólar blue no para de caer y la city explica esta tendencia.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina apunta, por su parte, que las cotizaciones paralelas vienen a la baja porque el Gobierno tomó varias medidas para controlar la brecha, incluso a costa de perder reservas para controlar la demanda en el dólar Contado Con Liquidación (CCL) y el MEP y esto se traslada al blue, que se mueve similar en la tendencia global.

El Ejecutivo implementó las siguientes medidas para bajar el Riesgo País y la brecha:

intervención en el CCL ;

; reducción de plazos del pago de las importaciones en el MULC;

transferencia adelantada -aun no realizada- al Bank of New York de intereses (US$ 1.500 millones) de Bonares y Globales y

(US$ 1.500 millones) de Bonares y Globales y reducción del Impuesto País (en sep-24).

Y Sigaut Gravina señala que "eso nos pone en un momento financiero algo mejor". Así, tal como plantea la analista de mercados Elena Alonso, "el plan del Gobierno de vender los dólares en el mercado de cambios de los financieros está surtiendo efecto". Sin embargo, hay dudas sobre la posibilidad de continuidad de este esquema.

Clave 2: falta de pesos

No obstante, no es el único motivo detrás de esta racha bajista tan prolongada, ya que el analista menciona, por otro lado, la dinámica de ingresos e inflación. El famoso "no hay plata" se hace realidad en el bolsillo de quienes suelen ir hacia la plaza del informal a dolarizarse y presiona a la baja el precio del dólar blue.

"La presión derivada del aguinaldo y alguna recuperación de poder adquisitivo se esfumó hacia fines de julio y se consolida en agosto esa tendencia, permitiendo bajar la demanda del segmento blue", apunta Glustein al respecto. En ese contexto, muchos agentes se ven obligados a vender dólares para cancelar obligaciones y aumenta la oferta, lo que hace bajar levemente.

El experto en mercados y reconocido como "el gurú del blue", Salvador Di Stefano, advierte en igual sentido que "hay una faltante de pesos monumental" y eso se conjuga con una economía que está en recesión.

Clave 3: necesidad de liquidez por vencimientos

En una línea similar, Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, señala que "se acabó la demanda estacional que justificó la suba del mes pasado" y eso se combina con la falta de pesos, que se hace notar en ese mercado. "Este mes viene además con vencimientos impositivos para personas humanas y además hay aumento de gastos corrientes y, por supuesto, hay que pagar la fiesta de las vacaciones de invierno", dice.

Clave 4: más oferta que demanda

En este contexto, para Alonso, el hecho de que el stock de dólares pueda crecer de menos a más, con la implementación del blanqueo, y combinado con un leve crecimiento de la base monetaria y una tasa de interés que, de a poco, vuelve a ser positiva, hace que muchos se hayan desprendido de los dólares para hacer "carry trade".

Así, en definitiva, Quintana considera que un gran elemento que está jugando es que "hay más vendedores que compradores". Y algo que contribuye a eso es que "la base monetaria está creciendo menos en este momento, lo que genera que haya una menor cantidad de pesos en el mercado", tal como plantea Alonso.

Lo que viene para el dólar blue

"Creo que los dólares del blanqueo van a impactar positivamente en la dinámica cambiaria, al igual que los pesos que se vuelquen hacia la moratoria, ya que van a quedar dentro del sistema del Estado y no van a ir hacia el dólar", prevé Alonso. Así, hacia adelante, anticipa que la tendencia a la baja del dólar va a seguir existiendo y espera que, más allá de algún elemento del frente externo que pueda aparecer, vamos a ir hacia una etapa de mayor tranquilidad, aunque, en el medio considera que va a haber unos meses con cierta volatilidad.

"Mi impresión es que el dólar blue va a seguir con tendencia bajista porque muchos están vendiendo para no desprenderse de otros activos, como la soja, que está muy depreciada y eso se combina con el escenario recesivo", dice Di Stefano. Señala que muchas empresas se están financiando vendiendo sus dólares para resistir a la situación económica y considera que esto podría hacer que el blue llegue a la zona de $1.250 en las próximas semanas, valor que ve como un piso.

Un elemento que preocupa, por otro lado, en este sentido, es el ingreso de dólares y la salud de las reservas, que tal como advierte Sigaut Gravina, "vienen con serias dificultades porque hay un muy bajo nivel de liquidación de soja por los precios internacionales y un tipo de cambio local poco atractivo para los exportadores". En ese contexto, alerta que, mientras el Gobierno usa los dólares del BCRA en un contexto en el que son escasos, la gran duda es si esto es sostenible.