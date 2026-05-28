ARCA revisa deducciones del Impuesto a las Ganancias y pone bajo la lupa a trabajadores adheridos a la inocencia fiscal + Agregar ámbito en









El organismo detectó inconsistencias en deducciones informadas por empleados en relación de dependencia y advirtió sobre posibles “discrepancias significativas” que podrían afectar los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias.

El objetivo oficial es depurar inconsistencias antes de que las liquidaciones queden firmes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a revisar las deducciones informadas por trabajadores en relación de dependencia en sus declaraciones de Ganancias y encendió una señal de alerta entre contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

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A través de cruces de información entre el Siradig y las liquidaciones anuales confeccionadas por empleadores mediante el formulario F.1359, el organismo detectó inconsistencias en distintos conceptos deducidos del impuesto. Las observaciones alcanzan principalmente gastos vinculados a indumentaria y equipamiento, vehículos de corredores y viajantes, aportes previsionales, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y cargas de familia.

La preocupación creció porque ARCA advirtió que esas diferencias podrían transformarse en “discrepancias significativas” para quienes se hayan adherido —o planeen adherirse— al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por el Gobierno.

Ese esquema, presentado oficialmente como una herramienta para facilitar la formalización patrimonial y permitir la exteriorización de ahorros no declarados, incluye un “tapón fiscal” que limita futuras revisiones sobre variaciones patrimoniales pasadas.

Sin embargo, la normativa vigente establece que el beneficio podría perderse si ARCA detecta diferencias relevantes entre lo declarado por el contribuyente y el impuesto finalmente determinado por el organismo.

Actualmente, una diferencia igual o superior al 15% podría ser considerada como una discrepancia significativa. Las notificaciones comenzaron a llegar en los últimos días a través de los domicilios fiscales electrónicos de cientos de trabajadores. ARCA1 Actualmente, una diferencia igual o superior al 15% podría ser considerada como una discrepancia significativa Mariano Fuchila ARCA comienza con comunicaciones para resolver las discrepancias No obstante, especialistas tributarios remarcan que estas comunicaciones todavía no constituyen una intimación formal ni una determinación de deuda, sino una instancia preliminar de control dentro del Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), utilizado por ARCA para fiscalizaciones digitales preventivas. El objetivo oficial es depurar inconsistencias antes de que las liquidaciones queden firmes y evitar posteriores controversias tributarias. La situación generó especial preocupación luego de que el Gobierno extendiera hasta fines de julio el plazo para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, iniciativa que busca incentivar la formalización de ahorros fuera del sistema. En paralelo, el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con tributaristas para revisar cómo serán consideradas las discrepancias detectadas por ARCA y evaluar posibles modificaciones que permitan ampliar la adhesión al régimen. Por ahora, el organismo mantiene bajo análisis las deducciones informadas por trabajadores y continúa profundizando los controles electrónicos sobre declaraciones de Ganancias.