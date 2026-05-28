Dura amenaza de Donald Trump contra Omán por el estrecho de Ormuz: "Lo vamos a volar por los aires"

El presidente de EEUU rechazó un posible acuerdo entre Omán e Irán y advirtió que nadie podrá controlar la estratégica vía marítima.

Donald Trump endureció su discurso en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump amenazó con “ volar por los aires ” a Omán si ese país intenta administrar junto a Irán el estrecho de Ormuz , una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La advertencia del mandatario estadounidense se produjo en medio de las frágiles negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo que permita frenar la guerra.

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El presidente de Estados Unidos lanzó la advertencia durante una conferencia en la Casa Blanca , luego de ser consultado sobre un eventual acuerdo a corto plazo que permitiera a Omán e Irán gestionar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Trump descartó de plano esa posibilidad y aseguró que la vía marítima debe permanecer abierta para todos los países: “No, el estrecho estará abierto a todo el mundo”, declaró el mandatario estadounidense ante la prensa.

Luego, endureció todavía más su postura y lanzó una amenaza directa contra Omán. “Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar. Eso forma parte de la negociación. Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlo por los aires ”, puntualizó.

Washington rechazó las versiones sobre un supuesto acuerdo entre Irán y Omán para administrar la vía marítima.

Las declaraciones del líder republicano volvieron a elevar la tensión en Medio Oriente y profundizaron la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

El estrecho de Ormuz volvió a quedar en el centro de la crisis

Las palabras de Trump llegaron después de que la televisión estatal iraní informara que había obtenido un borrador no oficial de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según el reporte difundido por medios iraníes, el entendimiento contemplaba que Irán y Omán administraran conjuntamente el tránsito naval en la zona y que el comercio marítimo volviera a los niveles previos al inicio de la guerra en el plazo de un mes.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta debido a que por allí circula una parte clave del comercio mundial de petróleo y gas. Por esa razón, cualquier alteración en el tránsito marítimo genera preocupación en los mercados internacionales y en las principales potencias.

estrecho de ormuz El estrecho de Ormuz volvió a quedar en el centro de la tensión por su importancia estratégica para el comercio mundial.

Además, el supuesto acuerdo también incluía el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes y el retiro de fuerzas militares norteamericanas de las proximidades de Irán.

Estados Unidos negó la existencia del acuerdo

Desde Washington, funcionarios estadounidenses rechazaron rápidamente la versión difundida por la televisión estatal iraní y negaron que exista un entendimiento de esas características.

Las autoridades estadounidenses calificaron el informe como “una completa invención” y remarcaron que las negociaciones con Teherán continúan siendo extremadamente delicadas.

En paralelo, Trump pidió a las autoridades omaníes que no interfieran en las conversaciones que mantienen Estados Unidos e Irán, a las que describió como negociaciones “frágiles”.

La nueva advertencia del presidente estadounidense se produjo en un contexto de creciente tensión regional, marcado por ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y por la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que reduzca el conflicto en Medio Oriente.