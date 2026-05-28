El Gobierno extendió el descuento extra del gas y aplicó una rebaja de casi 12% en la luz

La Secretaría de Energía prorrogó para junio la bonificación adicional del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para hogares alcanzados por el SEF. Además, dispuso una reducción del 11,97% en la tarifa eléctrica para usuarios residenciales incluidos en el esquema.

Las facturas de luz y gas se esperan más abultadas para los usuarios durante el período invernal.

La Secretaría de Energía extendió durante junio la bonificación adicional del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes que había comenzado a regir este mes, y además aplicó una rebaja de casi 12% sobre el consumo eléctrico para hogares incluidos en el esquema de subsidios focalizados.

La medida fue oficializada mediante la resolución 121/2026 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. Allí se ratificó que el beneficio continuará alcanzando a los usuarios incorporados al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , creado por el decreto 943/2025.

Desde el organismo, que depende del Ministerio de Economía , justificaron la decisión por el aumento del consumo energético durante junio a raíz de las bajas temperaturas invernales. Según detalla la norma, en esta época del año se registra un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano por redes.

En paralelo, la resolución fijó una reducción adicional del 11,97% sobre un consumo base mensual de 300 kilovatios hora (kWh) para usuarios residenciales incorporados al SEF , con el objetivo de “morigerar el impacto tarifario”.

gas frio calefaccion El Gobierno prorrogó descuentos en gas y aplicó una rebaja en la tarifa eléctrica. Depositphotos

El esquema de subsidios había sido implementado en diciembre pasado mediante el decreto 943/25 y contempla beneficios para las tarifas de gas natural, energía eléctrica, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos destinados a hogares que acrediten determinadas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y patrimonial. Posteriormente, la resolución 111/2026 incorporó la bonificación extra del 25% sobre el consumo de gas.

La normativa también definió las bonificaciones generales sobre el Precio Estacional de la electricidad (PEST), el Precio Anual Uniforme del gas natural (PAU) y el precio del gas propano utilizado en garrafas domésticas, que deberán trasladarse a las tarifas finales de los beneficiarios sobre sus consumos base.

Además de los hogares vulnerables, el beneficio alcanza a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro comprendidas en las leyes 27.098 y 27.218, que recibirán las bonificaciones sobre la totalidad de sus consumos.

La implementación de las nuevas alícuotas quedó bajo la órbita del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que deberá reflejar los cambios en los cuadros tarifarios y los mecanismos de facturación, además de notificar a distribuidoras y licenciatarias del servicio público en todo el país. También se instruyó la comunicación a CAMMESA, a los entes reguladores provinciales y a las cooperativas eléctricas.

Para acceder al beneficio estatal, los hogares deben acreditar ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes actualmente a unos $4,3 millones, según los últimos datos del Indec. También pueden ingresar quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La normativa establece que los hogares registrados bajo este criterio, junto con clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades sin fines de lucro, accedan a una reducción conjunta del 75% sobre sus consumos base de gas natural y propano por redes.

Con este esquema, el Gobierno busca reducir el peso de los subsidios destinados a los servicios públicos. De acuerdo con datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, los subsidios al agua, la energía y el transporte tuvieron en 2025 una caída real interanual del 39%, mientras que las tarifas residenciales acumularon un aumento del 594%.

El régimen SEF reemplazó el sistema de segmentación anterior, conformado por las categorías N1, N2 y N3, que alcanzaban a cerca del 60% de los hogares. Desde ahora, el esquema quedó concentrado en la categoría de usuarios “vulnerables”, mientras que quedaron excluidos quienes superen las tres Canastas Básicas Totales o posean un patrimonio incompatible con el beneficio.