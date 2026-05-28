La Secretaría de Energía extendió durante junio la bonificación adicional del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes que había comenzado a regir este mes, y además aplicó una rebaja de casi 12% sobre el consumo eléctrico para hogares incluidos en el esquema de subsidios focalizados.
El Gobierno extendió el descuento extra del gas y aplicó una rebaja de casi 12% en la luz
La Secretaría de Energía prorrogó para junio la bonificación adicional del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para hogares alcanzados por el SEF. Además, dispuso una reducción del 11,97% en la tarifa eléctrica para usuarios residenciales incluidos en el esquema.
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La medida fue oficializada mediante la resolución 121/2026 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. Allí se ratificó que el beneficio continuará alcanzando a los usuarios incorporados al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el decreto 943/2025.
El Gobierno mantendrá en junio el descuento extra del 25% en la tarifa de gas
Desde el organismo, que depende del Ministerio de Economía, justificaron la decisión por el aumento del consumo energético durante junio a raíz de las bajas temperaturas invernales. Según detalla la norma, en esta época del año se registra un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano por redes.
En paralelo, la resolución fijó una reducción adicional del 11,97% sobre un consumo base mensual de 300 kilovatios hora (kWh) para usuarios residenciales incorporados al SEF, con el objetivo de “morigerar el impacto tarifario”.
El esquema de subsidios había sido implementado en diciembre pasado mediante el decreto 943/25 y contempla beneficios para las tarifas de gas natural, energía eléctrica, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos destinados a hogares que acrediten determinadas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y patrimonial. Posteriormente, la resolución 111/2026 incorporó la bonificación extra del 25% sobre el consumo de gas.
La normativa también definió las bonificaciones generales sobre el Precio Estacional de la electricidad (PEST), el Precio Anual Uniforme del gas natural (PAU) y el precio del gas propano utilizado en garrafas domésticas, que deberán trasladarse a las tarifas finales de los beneficiarios sobre sus consumos base.
Además de los hogares vulnerables, el beneficio alcanza a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro comprendidas en las leyes 27.098 y 27.218, que recibirán las bonificaciones sobre la totalidad de sus consumos.
La implementación de las nuevas alícuotas quedó bajo la órbita del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que deberá reflejar los cambios en los cuadros tarifarios y los mecanismos de facturación, además de notificar a distribuidoras y licenciatarias del servicio público en todo el país. También se instruyó la comunicación a CAMMESA, a los entes reguladores provinciales y a las cooperativas eléctricas.
Para acceder al beneficio estatal, los hogares deben acreditar ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes actualmente a unos $4,3 millones, según los últimos datos del Indec. También pueden ingresar quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La normativa establece que los hogares registrados bajo este criterio, junto con clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades sin fines de lucro, accedan a una reducción conjunta del 75% sobre sus consumos base de gas natural y propano por redes.
Con este esquema, el Gobierno busca reducir el peso de los subsidios destinados a los servicios públicos. De acuerdo con datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, los subsidios al agua, la energía y el transporte tuvieron en 2025 una caída real interanual del 39%, mientras que las tarifas residenciales acumularon un aumento del 594%.
El régimen SEF reemplazó el sistema de segmentación anterior, conformado por las categorías N1, N2 y N3, que alcanzaban a cerca del 60% de los hogares. Desde ahora, el esquema quedó concentrado en la categoría de usuarios “vulnerables”, mientras que quedaron excluidos quienes superen las tres Canastas Básicas Totales o posean un patrimonio incompatible con el beneficio.