Los nuevos ataques entre EEUU e Irán tensionan a los mercados y el petróleo vuelve a subir + Agregar ámbito en









Los precios del petróleo suben más de un 2% después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara que había atacado una base aérea estadounidense en respuesta a un ataque anterior de EEUU. En Asia, la mayoría de las bolsas cerraron en rojo, en Europa la tendencia es similar.

Wall Street: Petróleo y bolsas en rojo por tensión entre EEUU e Irán Depositphotos

Los principales índices de Wall Street opera a la baja en la preapertura de este jueves, cortando con la racha alcista que llevó a la bolsa norteamericana a nuevos máximos históricos durante los últimos días. El reanudamiento de las hostilidades entre EEUU e Irán volvió a traer incertidumbre a los mercados e hizo que los precios del petróleo retomaran las subas.

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El crudo Brent sube 2,84% hasta u$s94,88 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 2,85%, hasta los u$s91,22 el barril. Ambos índices habían caído más del 5% para tocar su nivel más bajo en un mes en la sesión anterior ante la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a su guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, negara que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había atacado una base aérea estadounidense en represalia a los ataques del ejercito norteamericano el día previo cerca del estrecho de Ormuz.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — los termómetros de la economía mundial — volvieron a tomar temperatura, con el bono a 10 años subiendo sus rendimientos 0,22% hasta los 4,495.

Wall Street Wall Street hoy estará atento a dos datos clave de actividad e inflación. Robb Miller El optimismo se diluye en los mercados En Europa, el Euro Stoxx baja 0,48%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,65% y el CAC francés cae 0,52%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido se desploma 1,16%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,27%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,12%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió 0,53%, al igual que el Nikkei 225 japonés. Aún en "premarket", el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,27%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,56%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% a la baja. En la previa, las acciones con mayores subas son Dollar Tree (+10%), Agilent Technologies (+10%) y Best Buy (+9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Essex Property (-16%), Norwegian Cruise (-4%) e Invesco (-3%). A nivel económico, el mercado norteamericano hoy estará atento a los datos preliminares del PBI norteamericano del primer trimestre, como así también el informe de consumo personal e inflación PCE — el cuál usa la Reserva Federal para seguir la evolución de los precios — correspondiente a abril.