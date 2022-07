Dólar hoy y dólar blue hoy: el minuto a minuto de la cotización del jueves 21 de julio

Live Blog Post

Dólar: la receta de Daniel Artana para calmar a los mercados

El economista Daniel Artana consideró que para calmar la tensión cambiaria es necesario un "shock fiscal" y cerrar la brecha del dólar con una devaluación "un poco más fuerte".

"Hace falta un shock fiscal, ajustando el gasto, y que el Gobierno tome alguna medida en el mercado cambiario para que se cierre la brecha con una devaluación un poco más fuerte", sostuvo.

De todos modos, el especialista aclaró que si "no se arregla la cuestión política, no se puede avanzar con la economía. Hay un Gobierno que no quiere ordenarse. Tiene algunos integrantes que creen que el jolgorio de la emisión es bueno para la actividad económica".