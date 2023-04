Dólar e inflación: el mercado reconoce la "sorpresa" por el dato de inflación y elevan sus previsiones

"La inflación de 7,7% (en marzo) es una sorpresa. Sobre todo en el rubro de alimentos. Claramente, hubo factores estacionales vinculados a la educación, pero eso ya lo sabíamos. Alimentos sorprendió", afirmó el economista Fausto Spotorno.

"En este momento el ancla de la economía es que tenés el acuerdo con el Fondo que te va a dar algunos recursos para pagarle. Si vos cortás con el Fondo, quiere decir que no hay nadie de aquí a diciembre que esté monitoreando el programa que tenga dos dedos de frente con conocimientos económicos", comentó en declaraciones radiales el economista Juan Luis Bour.

"Como no hay plan político para cómo llegar (a las elecciones), el plan es 'aguantemos con el Fondo' y eso está por encima de otros objetivos. Si la inflación va a estar entre 6% y 8%, eso significa que vas a tener que resignar otros objetivos, como los ingresos salariales y jubilaciones", estimó.

"La difícil situación financiera actual no requiere de nuevos instrumentos sofisticados para incursionar en situaciones de alto riesgo dentro de un cuadro general muy peligroso que aún no habría tocado fondo", dijo por su parte VatNet Financial Research.

Presión por acelerar el crawling peg

"El 7,7% de inflación en marzo agrega presión al BCRA y determina una nueva nominalidad, donde ninguna opción es fácil. No hacer nada implica que el tipo de cambio se aprecie, dificultando la acumulación de reservas", dijo el economista Roberto Geretto, de Fundcorp.

"Si se acelera la devaluación para evitar la apreciación cambiaria, se retroalimenta la inflación. Y si suben tasas de interés se sigue agrandando la bola de Leliqs, donde en el actual contexto de poco sirve para bajar la inflación", explicó.

Que "el BCRA aumente la tasa de política monetaria, si quiere seguir en línea con las últimas recomendaciones del FMI para mantener una tasa positiva en términos reales", afirmó la consultora ACM.

"Aunque los bonos soberanos 2029 y 2030 se vean atractivos y puedan ofrecer un rendimiento total más alto, consideramos que es difícil que estos bonos alcancen niveles de precio por encima de los 50 dólares, teniendo en cuenta que son activos que se han estado negociando por paridad".

"Creemos que a la paridad no llegarán hasta que Argentina restablezca su capacidad de acumular reservas", recomendó Javier Casabal, de Adcap Grupo Financiero.

El efecto del dólar agro

"Más que incrementar exportaciones de las economías regionales, el programa anunciado parece destinado a evitar que disminuyan. El atraso cambiario estaba impactando de lleno en este segmento, ya que los precios internacionales no lo favorecieron en los últimos dos años, como sí ocurrió con los productos vinculados a la región pampeana", dijo Fundación Mediterránea.

"Aparte de los problemas climáticos y la elevada brecha cambiaria, hay que considerar el fuerte incremento de costos en dólares relevantes para las economías regionales, caso de la logística y los fertilizantes", señaló.

"Los crecientes desequilibrios cambiarios y monetarios, los estrictos controles de importación y los desafíos fiscales y financieros en medio de una sequía cada vez más severa agregan presiones alcistas sobre una inflación ya alta", dijo un informe del banco JP Morgan.

"La negociación (con el FMI) de este año está basado en dos principios básicos. Ya nos dieron la guita (dinero) y saben que nunca le vamos a pagar con esfuerzo argentino. Estamos delante de contabilidad creativa y nada que ver con la política económica", dijo el economista Juan Carlos de Pablo.