Cristiano Ronaldo amplia su portfolio de negocios y descubre su nueva faceta: será actor

El delantero portugués además de comprar el 15% del club árabe Al-Nassr en u$s 67 millones, actuará en la película Rápidos y Furiosos XI.

Cristiano Ronaldo tiene su mente en el Mundial 2026, pero ya analiza su retiro. Para eso sigue incrementando su cartera de negocios y adquirió el15% de las acciones del Al-Nassr. en u$s 67 millones. También comenzará su faceta como actor, participando en el filme Rápidos y Furiosos XI.

Cristiano Ronaldo es conocido por ser una figura multifacética que ha trascendido dentro y fuera del fútbol. A lo largo de sus 40 años, ha incursionado como modelo, como creador de contenido en plataformas digitales (mueve cifras superiores a los 3.2 millones de dólares por posteo en Instagram) y como empresario, consolidando una marca personal reconocida a nivel mundial.

El portugués lidera las listas de los mejor pagados en 2025, generando cifras récords, especialmente con su contrato en Arabia Saudita y patrocinios, superando los u$s 275 millones anuales, según Forbes.

Cristiano tiene una gran cartera de inversiones que representan u$s 68 millones, provenientes de sus negocios extradeportivos. Más allá de ser una de las máximas figuras del fútbol mundial, supo cómo ingresar y expandirse en el mundo de los negocios.

Tiene participaciones en la marca de agua URSU ; una aplicación del móvil de vida xaludable, ERAKULIS ; productos de recuperación de atletas, Avathletes ; una línea de ropa interior CR7Underwear y otra de perfumes CR7 Fragances ; e incluso zapatos, CR7 Footwear .

Cuenta con colaboraciones con Nike, Binance, zujuGP o Whoop , así como la empresa estadounidense Crunch , con la que ha abierto gimnasios en distintos puntos de Portugal y España , como Aveiro , Badajoz, Gandía, Jaén, Matosinhos, Padrão, Rivas o Valencia . Cristiano también cuenta con una marca propia de relojes , los Epic X CR7 , junto con los relojeros estadounidenses Jacob&Co .

Es cofundador del grupo de clínicas de injertos capilares Insparya, con presencia en España, Portugal, Omán e Italia y, además, tiene participación en el grupo hotelero Pestana, lo que ha resultado en la línea CR7 Lifestyle Hotels, una colaboración iniciada en diciembre de 2015 con la creación de una “joint-venturere” por u$s 88 millones, que actualmente tiene establecimientos en Funchal, Lisboa, Madrid, Nueva York y Marrakech.

En 2023 hizo su ingreso en Cofina Média, que pasó a denominarse Medialivre, inxcursionando en el dector de los medios de comunicación, ya que el grupo es dueño de cabeceras portuguesas como el Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios, Sábado, TV Guia, Flash o Máxima. A través de esta inversión, Cristiano también controla una parte del canal NewsNow.

Algunas de sus últimas inversiones han sido en el sector del cristal, vidrio y porcelana, donde Cristiano ha adquirido el 10% de Vista Alegre, con vistas a añadir el 30 % de la filial de la firma lusa en España; y del pádel, donde ha comprado el 100% de las acciones del Lisboa Racket Centre.

El negocio más reciente de CR7

Cristiano Ronaldo adquiriró el 15% de las acciones del Al-Nassr, una operación valuada en aproximadamente u$s 67 millones, lo que lo posiciona no solo como figura deportiva del plantel, sino también como actor clave en el futuro institucional y económico del club saudita, que avanza en el mayor proyecto de privatización de su historia.

Esta operación no se limitaría únicamente a dicha participación accionaria, debido a que el futbolista portugués tendría planes de incrementar su inversión de manera progresiva en la institución a la que llegó como jugador tras cerrar su etapa en el fútbol europeo.

Cristiano Ronaldo llegó al Al-Nassr en enero de 2023 y se adaptó rápidamente a la vida de Arabia Saudita. Con 40 años el portugués ya piensa en su retiro y quiere asentar parte de sus negocios en ese país. Por eso adquirió el 15% del club en una operación que ronda los u$s 67 millones.

La entrada de Cristiano Ronaldo como accionista principal refuerza el proceso de transformación financiera del club, alineado con una nueva identidad de inversión de cara a la próxima temporada.

Todo parece indicar que el delantero portugués comienza a delinear el camino hacia su retiro profesional, tal como lo adelantó en noviembre pasado durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan. Sin embargo, parece que su intención es continuar ligado al fútbol.

De futbolista y empresario a actor de cine

La actuación podría convertirse en el siguiente gran objetivo en su carrera fuera de los campos de juego.

El actor estadounidense Vin Diesel confirmó que existe un personaje especialmente escrito para el futbolista portugués en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos, una de las sagas cinematográficas más exitosas del mundo.

El popular actor norteamericano reveló que el proyecto no es un simple rumor, sino una idea concreta dentro del desarrollo de Rápidos y Furiosos XI, cinta que marcaría el cierre definitivo de una de las películas más exitosas del cine de acción.

La película tiene previsto su estreno para abril de 2027. Sin embargo, aún resta definir si el calendario deportivo del portugués le permitirá participar del rodaje y en qué magnitud sería su intervención, pues pese a sus 40 años está pasando un buen momento como jugador del Al Hilal y tiene su mente puesta en el Mundial 2026.

El reconocido actor estadounidense Vin Diesel a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen junto a Cristiano Ronaldo y reveló detalles clave del proyecto de la nueva zaga Rápidos y Furiosos XI, en donde el delantero portugués hará su debut como actor.

Aunque para muchos podría resultar sorpresivo, Cristiano Ronaldo ya ha tenido acercamientos con la industria cinematográfica. Recientemente se asoció con el director británico Matthew Vaughn, para lanzar UR-MARV, un estudio independiente enfocado en la producción de películas de acción, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre su debut como actor y que fue confirmado por Vin Diesel al asegurar que el equipo creativo escribió un papel pensado específicamente para el futbolista portugués en la nueva entrega.

A través de su cuenta de Instagram, Vin Diesel compartió una imagen junto a Cristiano Ronaldo y reveló detalles clave del proyecto. “Todos preguntaban si estaría en la mitología de Rápidos & Furiosos… Debo decir que es real. Escribimos un papel para él… para Cristiano Ronaldo”, escribió el actor, desatando la euforia en redes sociales.

La saga Rápidos y Furiosos se caracteriza por incorporar figuras del deporte y la música en apariciones especiales, pero la eventual inclusión de Cristiano Ronaldo tendría un peso inédito por su impacto global y su condición de ícono deportivo.

Cristiano tiene contrato con el Al-Nassr hasta 2027, pero ya comienza a proyectar su retiro y ya se refirió sobre el tema.

“El retiro será muy difícil”, señaló. Esa reflexión no quedó en el discurso, ya que el máximo goleador en la historia del fútbol estaría cerca de dar un paso decisivo en su vida fuera de las canchas, pero siempre seguirá ligado al fútbol y, desde ahora, también al cine