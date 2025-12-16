Plazo fijo estático: así operan los principales bancos hoy, martes 16 de diciembre 2025 + Seguir en









Las tasas de interés siguen por debajo del 30% y no remontan. ¿Cuánto es el máximo que puedo ganar?

Las tasas de los plazos fijos se congelaron por debajo del 30%. Depositphotos

La operatoria del plazo fijo en Argentina sigue siendo un tema en boca de muchos ahorristas a medida que se acerca el cierre del año. Con una inflación que todavía pesa y expectativas económicas mezcladas, quienes tienen pesos buscando dónde estacionarlos no siempre saben qué esperar de un depósito a plazo. Por eso es clave mirar los números que reportan los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en esta misma semana.

Hay que tener presente que el contexto económico del país, con inflación todavía firme y políticas monetarias que han ido cambiando este año, influye de lleno en cómo se mueven estas tasas mes a mes. Esta incertidumbre es parte de la vida financiera local, y no conviene perderla de vista.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 16 de diciembre En la tabla que el BCRA mantiene actualizada, se pueden ver las Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos online a 30 días para los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país.

Estas tasas reflejan lo que cada entidad reportó a la autoridad monetaria y sirven de guía para quienes están pensando en hacer una colocación. Estos son los porcentajes correspondientes al martes 16 de diciembre:

Banco de la Nación Argentina : 22,5%

: 22,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% BBVA : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Ciudad: 20,5%

