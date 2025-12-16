Lindsay Lohan llega a "Los Simpson" para darle voz a la pequeña Maggie + Seguir en









Este domingo se estrenará la aventura animada en el canal Fox, como parte de la temporada 37 del programa, que comenzó en septiembre.

La actriz estadounidense Lindsay Lohan, estrella de Otro viernes de locos, confirmó que será parte del universo de Los Simpson en un episodio especial para darle voz a la pequeña Maggie Simpson, en un giro inesperado para el personaje más silencioso del programa.

De acuerdo con la información oficial, este domingo se estrenará la aventura animada en el canal Fox, como parte de la temporada 37 del programa, que comenzó en septiembre.

“¡Mírenme en #LosSimpson este domingo en FOX!”, escribió la protagonista de Mean Girls desde su cuenta de Instagram y X, invitando a sus fanáticos a disfrutar este momento especial.

"¡Mírenme en #LosSimpson este domingo en FOX!", escribió la protagonista de Mean Girls desde su cuenta de Instagram y X, invitando a sus fanáticos a disfrutar este momento especial.

Maggie Simpson vuelve a hablar Tras al anuncio, Fox brindó un avance de lo que será un momento histórico. La colaboración muestra a una Maggie con voz por primera vez en años. De esta manera, la cadena busca refrescar la narrativa sin alterar la esencia del personaje.

Los fans de la serie, que lleva más de 30 años en el aire, han teorizado durante años que el bebé de Los Simpsons puede hablar y, en realidad, decide no hacerlo. Hay episodios icónicos como en La primera palabra de Lisa, en el que dice “papi”, o en apariciones especiales de La casita del terror, donde su voz juega un papel importante.

