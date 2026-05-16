¿Franco Colapinto de etiqueta?: Gucci busca vestir a Alpine en la Fórmula 1 para 2027

La escudería francesa que integra el piloto argentino negocia un millonario acuerdo comercial a partir de 2027 que podría alcanzar los u$s60 millones. La llegada de la marca de lujo italiana como title sponsor duplicaría los ingresos actuales que tiene con la empresa austríaca BWT y hasta podría transformar el nombre de la escudería, los uniformes y el diseño del monoplaza.

Gucci podría convertirse en el nuevo sponsor principal de Alpine, donde corre Franco Colapinto, a partir de la temporada 2027 de la Fórmula 1﻿

Los buenos resultados obtenidos en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 han devuelto la sonrisa a la escudería Alpine. En los cuatro Grand Prix disputados hasta ahora (Australia, China, Japón y Miami), el equipo ha estado constantemente en el top 10, subiendo al quinto puesto en la clasificación de Constructores, a siete puntos de Red Bull.

En la última carrera disputada, el 1º de mayo, en Miami, para completar el buen presente se coronó con la gran actuación de Franco Colapinto , que terminó séptimo, en un fin de semana que resultó por demás positivo para la escudería. Y cuando llegan buenas noticias desde la pista, es natural que también en el frente comercial se abran nuevas y positivas expectativas de patrocinio.

Aunque por ahora se trata de un rumor, se ha revelado que Alpine está en negociaciones con la casa de moda Gucci, para que se transforme en title sponsor del equipo a partir de 2027.

Las negociaciones entre Alpine y Gucci avanzan desde hace meses en paralelo al vencimiento del contrato con BWT -la empresa austríaca de tratamiento de agua que acompaña al equipo desde 2022- previsto para finales de 2026.

El posible arribo de Gucci como patrocinador principal de Alpine no solo genera impacto en lo visual -que implicaría el final del histórico color rosa que hoy predomina en los autos y uniformes por la presencia de BWT- sino también despierta el interrogante sobre la cantidad de dinero por la cual se cerraría el acuerdo.

¿En cuánto se cerraría el acuerdo y que abarcaría?

En el mundo de la Fórmula 1 actual, el patrocinador principal es mucho más que un simple logo dominante en el monoplaza. Es el socio comercial más importante del equipo y, en muchos casos, la base sobre la que se construye toda la identidad visual y comunicacional del proyecto.

Para una escudería ubicada en la franja media-alta de la grilla como lo es Alpine, las estimaciones del mercado sitúan el valor de los Naming Rights en un rango de u$s45 millones a u$s55 millones anuales.

GUCCI ALPINE El gran avance de Alpine en la Fórmula 1, con buenos resultados como el 7º puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, atrae el interés de patrocinadores y nuevos inversores. @X.com

Esa cifra surge de comparaciones con acuerdos recientes y del crecimiento sostenido del negocio de la Fórmula 1 en los últimos años, impulsado por la expansión global de la categoría y el aumento de audiencias en mercados estratégicos.

Dentro de la máxima categoría del automovilismo deportivo las cifras varían de manera considerable según el estatus del equipo. Las estructuras más grandes manejan acuerdos de patrocinio principal muy por encima de los u$s60 millones anuales, mientras que los equipos de la zona baja suelen cerrar contratos en rangos sensiblemente menores.

El caso de Alpine se ubica en un punto intermedio: un equipo con fuerte respaldo industrial, presencia constante en TV y un relato aspiracional que permite justificar una inversión elevada, pero todavía razonable para una marca externa al automovilismo.

Con la llegada de la marca italiana de lujo la escudería duplicaría sus ingresos por sponsor y hasta podría incluso modificar la denominación oficial, que pasaría a llamarse Gucci Alpine Formula One Team.

Además, si Gucci decidiera avanzar con una inversión de ese nivel, no estaría pagando solo por espacio publicitario. El paquete que ofrece un patrocinio principal incluye múltiples activos de alto valor.

En primer lugar, la presencia dominante en el monoplaza, con el logo ubicado en las zonas de mayor impacto visual: laterales, airbox y ala trasera. A eso se suma la integración total en la indumentaria del equipo, desde los pilotos hasta el personal en boxes, multiplicando la exposición en transmisiones y contenidos digitales.

Además, el acuerdo contempla activaciones comerciales y digitales, uso de imagen, campañas conjuntas y, un punto clave para una marca de lujo, el acceso a la hospitalidad VIP en los Grandes Premios más importantes del calendario. Para Gucci, ese entorno funciona como una vidriera premium ante clientes, invitados y líderes de opinión.

Gucci es una de las marcas propiedad del grupo Kering, al frente del cual está desde septiembre de 2025 Luca De Meo, CEO de Renault Group hasta esa fecha.

Durante varios años el directivo italiano estuvo muy cerca del proyecto Fórmula 1, promoviendo el cambio de nombre del equipo de Renault a Alpine con el objetivo de relanzar la imagen de la marca deportiva del grupo.

Para Gucci, el retorno de una inversión de este tamaño no se mide en sus ventas directas y sí en el posicionamiento global, a través de la asociación con tecnología de punta, el rendimiento y un estilo de vida exclusivo que la Fórmula 1 viene potenciando en los últimos años.

Aunque Alpine evitó confirmar oficialmente las negociaciones, tampoco desmintió los contactos con Gucci. Desde la escudería señalaron que "el equipo está constantemente buscando nuevas oportunidades de asociación”.