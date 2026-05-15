El dólar oficial cae en el cierre de la semana y queda a más de 24% del techo de la banda

El dólar oficial cierra la semana por debajo de los $1.400 y a más de 24% del techo de la banda en medio de una abundante oferta privada de divisas que permite sostener al tipo de cambio sin grandes sobre saltos. A su vez, si bien el Banco Central (BCRA) desaceleró la compra de reservas , aún mantiene un importante ritmo de acumulación .

A nivel mayorista, el tipo de cambio retrocede $1,5 a $1.394,5 para la venta este viernes. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —hoy en $1.731—, con una brecha del 24,1%.

Los contratos de futuros presentan subas generalizadas en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.404,5 para fines de mayo y de $1.618,5 para el cierre de diciembre.

En el segmento minorista, el dólar sube $5 a $1.420 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA) . Así, el dólar tarjeta se posiciona ahora a $1.846. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA , el dólar se ubica en un promedio ponderado de $1.419,13.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.429,20 y el contado con liquidación (CCL) a $1.491,23. En el mercado informal, el dólar blue escaló $5 a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

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Las compras del BCRA ya superaron los u$s8.000 millones

El BCRA volvió a cerrar con saldo comprador este jueves 14 de mayo y superó los u$s8.000 millones adquiridos en lo que va de 2026. La autoridad monetaria compró u$s140 millones en el mercado de cambios, con lo que el acumulado anual ascendió a u$s8.012 millones.

En mayo, el saldo comprador ya alcanza los u$s861 millones, en un contexto de fuerte oferta privada de divisas que continúa dándole margen al Central para recomponer reservas. Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s337 millones respecto de la rueda anterior y finalizaron en u$s46.194 millones.

Por ahora, la combinación entre liquidación de exportaciones, oferta privada de divisas y compras oficiales mantiene contenido al dólar oficial. Sin embargo, la caída de reservas pese al saldo comprador del BCRA dejó en evidencia que el mercado seguirá mirando no solo cuánto compra la autoridad monetaria, sino también su capacidad para retener esos dólares en el balance.