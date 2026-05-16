La Libertad Avanza bajó a la candidata para la Defensoría de la Niñez: denuncian una maniobra para garantizar la acefalía

A partir del impulso que le da la consolidación de una mayoría en ambas Cámaras , La Libertad Avanza marca los tiempos de la agenda parlamentaria y también revierte aquellos reveses legislativos de 2025, cuando la oposición confluyó en alianzas para proyectos puntuales. Uno de ellos fue el que avanzó con la designación de una presidenta de la Defensoría de la Niñez , cargo vacante desde el año pasado. Sin embargo, este jueves un grupo de legisladores libertarios decidieron dar por finalizado el concurso intempestivamente.

El hecho ocurrió en la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , que se constituyó el martes pasado con una particularidad: tanto su presidenta, la senadora Vilma Bedia, como su vicepresidente, el diputado Nicolás Mayoraz, son de La Libertad Avanza. La comisión debe conformarse por 10 miembros y el oficialismo se reservó cinco espacios, le otorgó dos a aliadas y tres al justicialismo. El momento de la votación, que ocurrió dos días después de constituida la comisión en medio de las quejas de justicialistas, terminó de darle el marco a la irregularidad.

La metodología de distribución de las comisiones, según el peronismo, es materia de judicialización. De las nueve bicamerales que se conformaron en los últimos diez días , siete quedaron bajo la presidencia de La Libertad Avanza , una en manos del radicalismo y la restante conducción fue para un diputado peronista. En dos de ellas, coinciden también la vicepresidencia libertaria: en la que regula las Actividades de Seguridad Interior y en la que designa la Defensoría de la Niñez. Es por ello que el bloque Justicialista del Senado se inhibió de ocupar varios espacios, como señal de boicot a lo que consideran como designaciones que desconocen el marco normativo.

La conformación de la Comisión de Defensoría de la Niñez fue denunciada por el senador Daniel Bensusán , en un litigio que ya ingresó en la justicia federal, con competencia en lo contencioso administrativo. La propia Bedia ya fue puesto en conocimiento de la acción legal, que entiende que la integración de la Bicameral resulta "violatoria de la Constitución Nacional". El movimiento revirtió el trabajo realizado por la comisión en el 2025, que eligió a María Paz Bertero, Matías Robledo y Héctor Vito como autoridades de la Defensoría. La terna había alcanzado media sanción en Diputados el 8 de octubre del año pasado , con una amplia mayoría (156 votos a favor y 44 en contra).

¿Cuál fue el argumento presentado por el oficialismo? Que transcurrieron 180 días desde la postulación de la terna, fecha límite planteada por el reglamento de la comisión. Sin embargo, la norma contempla laxitud para su interpretación, porque no establece si esos días son hábiles, legislativos o de corrido. Como antecedente, la designación de la última defensora, Marisa Graham, no contempló el criterio de 180 días de calendario.

Acefalía en la Defensoría de la Niñez: reacciones en el Congreso

Sin embargo, desde la oposición apuntan a otros elementos. Entre ellos, destacan las posturas abiertamente opositoras a la actual ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de los cinco legisladores libertarios que votaron por la finalización del concurso (Bedia, Álvarez Rivero, Mayoraz, Santurio y Mondaca), a los que se sumó la senadora María Victoria Huala, del PRO. “No quieren una terna que promocione y patrocine los derechos de los niños”, señaló a Ámbito una de las personas que conforma la terna paralizada. “Ellos quieren tener el organismo de control para ellos, así nadie los jode, y apuntan a designar a alguien de perfil conservador”, interpretó una diputada que integraba la Bicameral en el 2025.

Lo vivido en la comisión provocó reacción en ambas cámaras. “Se cayó el concurso de la Defensoría del Niño. Hoy es uno de los días más felices de mi vida”, celebró la senadora Nadia Márquez (La Libertad Avanza), con trayectoria como pastora evangélica. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se refirió al proceso: “La media sanción del dictamen no vence ni perdió estado, por lo que la Bicameral no tiene nada más que rehacer ni volver a discutir. El Senado solamente debe aceptar o rechazar la propuesta elevada con los nombres de quienes resultaron seleccionados para ocupar la Defensoría”.

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Hoy es uno de los días más felices de mi vida!!!! pic.twitter.com/eAL0lVYXyU — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) May 14, 2026

Dentro de la terna de autoridades para la Defensoría expresaron “angustia y decepción” de la medida, debido a los tiempos invertidos en audiencias públicas y el plan de trabajo, así como también a los procesos de judicialización abiertos el año pasado por legisladores libertarios. Todas las investigaciones determinaron que no existieron irregularidades en la convocatoria. “Se divulgó una falsa ideologización del proceso”, consideraron y recordaron los agravios que sufrió la candidata a presidenta, Paz Bertero, con recurrentes deepfakes realizadas con IA y hasta acusaciones de “hormonización indiscriminada de infancias trans”.

En el medio, la vacancia de la Defensoría de la Niñez paraliza procesos en un sector en donde se sostienen las urgencias. Según el más reciente informe de Deuda Social de la Infancia de la UCA, en 2025 el 28,8% de los menores de edad experimentó inseguridad alimentaria; el 61,2% carece de cobertura de salud a través de obra social; el 42% reside en hogares sin saneamiento adecuado; el 18,1% presentó síntomas de tristeza o ansiedad; el 23,6% presenta déficits en su trayectoria educativa en Secundaria; y el 37,5% experimentó privaciones en su vestimenta por problemas económicos.

Precisamente, el plan de trabajo -que de haberse aprobado la terna en el Senado, comenzaría a implementarse este mismo año- que proponían los candidatos paralizados estableció como prioridad el fortalecimiento al Sistema de Protección Integral; accesibilidad a salud mental; medidas contra de la deserción escolar; servicios de salud sexual; el monitoreo del régimen penal juvenil y el desarrollo de una "Ruta de protección en Internet", que incluiría campañas y protocolos sobre pornografía infantil, grooming, bullying y cyberdelitos. En caso de que exista una contrapropuesta de funcionarios por parte de La Libertad Avanza, las omisiones en su eventual plan de trabajo terminarán de explicar su urgencia por hacer caer el proceso iniciado.