Por la suba de la morosidad, Provincia estira los plazos y perdona intereses a quienes tomaron créditos para refaccionar su casa + Agregar ámbito en









El Instituto de la Vivienda bonaerense ofrecerá alargar un 50% las cuotas que faltan pagar. Quienes estén atrasados tendrán además una quita de intereses. Hay tiempo de adherir hasta el 31 de diciembre.

La medida salió en la Resolución 2071/2026 del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito con la firma del administrador general, Diego Menéndez.

El gobierno bonaerense lanzó una reestructuración de los créditos del programa Buenos Aires CREA, que financia la reforma, refacción y ampliación de viviendas. Lo hizo porque la morosidad y la incobrabilidad de los préstamos vienen creciendo de manera constante desde abril.

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La medida salió en la Resolución 2071/2026 del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito con la firma del administrador general, Diego Menéndez.

Según un informe financiero del organismo, cada vez cuesta más cobrar las cuotas y cada vez más beneficiarios piden facilidades de pago o refinanciaciones que puedan afrontar con sus ingresos y en el contexto económico actual. Con el nuevo esquema, el Instituto busca recuperar los fondos prestados.

Por la suba de la morosidad, Provincia estira los plazos y perdona intereses a quienes tomaron créditos para refaccionar su casa Para quienes deben tres cuotas consecutivas o más, el beneficio es el más amplio: el plazo para terminar de pagar se alarga un 50% sobre las cuotas que faltan, contando las vencidas, y se les perdona la totalidad de los intereses punitorios y el 80% de los moratorios.

Para quienes deben tres cuotas consecutivas o más, el plazo para terminar de pagar se alarga un 50% sobre las cuotas que faltan. Los que están en mora temprana, es decir, que deben una o dos cuotas, también acceden al plazo un 50% más largo y a la quita del 80% de los intereses moratorios. Los que están al día no tienen deuda para condonar, pero también pueden pedir que se estiren un 50% las cuotas que les faltan.

Las medidas son optativas. Cada beneficiario tendrá que pedir expresamente la adhesión a través del domicilio electrónico que declaró cuando le otorgaron el crédito. El plazo para hacerlo vence el 31 de diciembre. La fecha en que se adhiera cada uno no es un detalle menor, porque define cuánto capital tiene que devolver. Si se adhiere hasta el día 15 del mes, o el día hábil siguiente, el cálculo se hará con el coeficiente Hogar BA del mes anterior. Si lo hace después, se usará el del mes en curso. Las tarjetas de crédito dominan las compras en supermercados: representan el 43% de las ventas Las tarjetas de crédito se consolidaron como el principal medio de pago en los supermercados argentinos, en un contexto de caída del consumo y pérdida de poder adquisitivo. Según los últimos datos de la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes a agosto de 2026, el 43% de las ventas se abonó mediante este instrumento, muy por encima de las tarjetas de débito y del efectivo. En términos nominales, las operaciones realizadas con tarjetas de crédito alcanzaron los $1.125.612 millones, lo que representó un incremento interanual del 18,6%. De esta manera, el crédito concentró la mayor parte de la facturación de las grandes cadenas de supermercados, cuyas ventas totales ascendieron a $2,6 billones durante el octavo mes del año.