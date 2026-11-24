Los dos adolescentes aparecieron muertos en febrero de 2025 en un descampado de Bosques. El Ministerio de Seguridad bonaerense garantiza reserva de identidad a quienes aporten información.

El monto final se fijará según el valor de la información y solo se repartirá entre quienes se presenten ante las autoridades y digan que lo hacen motivados por la recompensa.

El gobierno bonaerense ofreció una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quien aporte datos que ayuden a esclarecer los homicidios de Paloma Abigail Gallardo y Josué Axel Gabriel Salvatierra , de 16 y 14 años. Los dos fueron encontrados sin vida el 1 de febrero de 2025 en un descampado sobre la Ruta 36, entre Calingasta y Patagones, en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela.

El ofrecimiento quedó formalizado en la Resolución 3102/2026 del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires , publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro Javier Alonso .

Fue el fiscal Darío Santiago Provisionato , de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 Descentralizada de Florencio Varela , del Departamento Judicial Quilmes, quien pidió incluir el caso en el Programa Especial de Recompensas .

El monto final se fijará según el valor de la información y solo se repartirá entre quienes se presenten ante las autoridades y digan que lo hacen motivados por la recompensa. El Estado asegura estricta reserva de identidad.

El ofrecimiento quedó formalizado en la Resolución 3102/2026, con la firma del ministro Javier Alonso.

Quienes tengan información pueden presentarse ante los fiscales generales de Cámara de cualquier departamento judicial de la Provincia. También pueden acudir directamente a la UFI N° 1 de Florencio Varela, en Presidente Teniente General Juan Domingo Perón 485, por teléfono al 011 2370-4153 o por correo a [email protected] .

La otra opción es la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, en calle 2 entre 51 y 53, oficina 118, de La Plata. Atiende de lunes a viernes de 8 a 18 al 0221 429-3015 y por correo en [email protected].

La resolución también le pide al Ministerio de Comunicación Pública que difunda masivamente el ofrecimiento a nivel nacional, local y en la zona donde ocurrió el hecho.

Ofrecen $10 millones de recompensa por datos sobre una joven que desapareció en Catamarca

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10.000.000 para quienes brinden datos útiles sobre la desaparición de Maira Romina Cabrera. La joven, de 28 años, no aparece desde el 10 de agosto de 2026, cuando se perdió su rastro en la localidad de Telaritos, departamento Capayán, en la provincia de Catamarca.

La medida se oficializó con la Resolución 1196/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y publicada hoy en el Boletín Oficial. El pedido llegó de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial de Catamarca, a cargo del fiscal Luis Eduardo Córdoba Andreatta.

Ese juzgado investiga la causa caratulada “Cejas Eduardo del Jesús s/ amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja”. La investigación se inició a partir de la denuncia de Lourdes Beatriz Cabrera, hermana de la joven.