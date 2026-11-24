Bancos, mutuales, cooperativas, obras sociales y gremios deberán anotarse en un nuevo registro digital para cobrar cuotas de préstamos y consumos directamente del sueldo de los empleados públicos.

La resolución aprueba tres piezas: cómo se inscriben y se dan de baja las entidades en el registro, cómo se hacen las deducciones en los haberes y un modelo de certificación de haberes.

El Gobierno nacional reglamentó el nuevo régimen para descontar del sueldo de los empleados públicos nacionales las cuotas de préstamos, los consumos y las cuotas sociales . Lo hizo a través de la Resolución 54/2026 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública , que depende del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado . La norma se publicó hoy en el Boletín Oficial , rige desde hoy y lleva la firma del secretario Maximiliano Matías Narciso Fariña .

La medida pone en marcha el sistema que creó el Decreto 352/2026, firmado en mayo, que reemplazó un esquema vigente desde 2012. La resolución aprueba tres piezas: cómo se inscriben y se dan de baja las entidades en el registro, cómo se hacen las deducciones en los haberes y un modelo de certificación de haberes. Al mismo tiempo, deroga la Resolución 52/2012 de la ex Secretaría de Gabinete, que regulaba el régimen anterior.

Los descuentos no podrán superar el 30% de la remuneración normal, regular, habitual y permanente del agente. Para calcular ese tope no se cuentan los descuentos de ley, el aguinaldo, las asignaciones familiares, las horas extra, los pagos únicos ni los retroactivos .

Tampoco entran en la cuenta los embargos judiciales. La afiliación a un único gremio, círculo o mutual profesional queda afuera del límite. Pueden pedir el código de descuento las mutuales, las cooperativas, las obras sociales, las entidades oficiales y los sindicatos con personería gremial.

Todos deben hacer el trámite en el Sistema de Registro de Entidades , que funcionará en la web del ministerio, detallar cada prestación que ofrecen y presentar el estatuto, el certificado de vigencia, las actas con las autoridades y la acreditación de quien los representa. Para los bancos y las financieras el trámite es más corto: el Estado verificará de oficio que estén autorizados por el Banco Central .

La medida pone en marcha el sistema que creó el Decreto 352/2026, firmado en mayo, que reemplazó un esquema vigente desde 2012. 0221

El registro estará a cargo de la Dirección Nacional de Sistemas y Estadísticas de Empleo Público y Política Salarial. Si a una entidad le falta documentación, tendrá diez días hábiles para completarla. Las entidades que ya figuraban en el registro anterior pasan automáticamente al nuevo, pero tendrán que entrar al sistema y crear su usuario y contraseña.

Una vez que el empleado firma el contrato, la entidad debe enviar una copia al servicio administrativo financiero del organismo donde cobra, junto con el pedido de descuento. Antes de aplicarlo, esa oficina debe comprobar que la entidad siga inscripta y que la cuota respete el tope. Si encuentra algún problema, tiene diez días hábiles para avisarle al agente y a la entidad. Si todo está en orden, el descuento empieza en la liquidación siguiente.

Una entidad puede ser dada de baja si pierde la autorización para funcionar, si incumple el decreto o si ella misma lo pide. En el primer caso, los descuentos se cortan desde la liquidación siguiente, incluso los de operaciones ya firmadas. En los otros dos, los créditos que ya estaban en curso se siguen cobrando.

La norma también regula la venta de esas deudas a terceros. Si el comprador no tiene código de descuento propio, el Estado sigue descontando a favor del acreedor original, que será el encargado de pasarle la plata. Por último, cuando un empleado cancela el préstamo antes de tiempo, la entidad tiene cinco días hábiles para avisar y que dejen de descontarle.

El Gobierno renovó la cúpula del PAMI: salen Estaban Leguízamo y Carlos Zamparolo y asume Verónica Pérez

El Gobierno nacional desplazó a las dos máximas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y puso al frente del organismo a Verónica Gabriela Pérez, que asumirá como directora ejecutiva. La secundará Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva. Se van así Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, que conducían la obra social desde el 21 de diciembre de 2023.

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó el cambio este lunes. Según la cartera, el recambio responde a "una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones" para jubilados y pensionados. Las renuncias y las designaciones quedaron formalizadas en el Decreto 1412/2026 del Boletín Oficial.