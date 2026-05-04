Plazo fijo en mayo 2026: así operan los principales bancos hoy, lunes 4 + Seguir en









Tasas actualizadas banco por banco y claves para entender cuánto rinde hoy un depósito a 30 días en un contexto económico cambiante.

Las tasas del plazo fijo no repuntan en mayo 2026. Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar pesos a corto plazo en Argentina. En un contexto económico atravesado por inflación, cambios en la política monetaria y expectativas sobre el dólar, la tasa que ofrecen los bancos se vuelve un dato clave para definir si conviene o no inmovilizar dinero.

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En los últimos meses, el rendimiento de estos instrumentos mostró variaciones ligadas a decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que regula las tasas de referencia. Aunque ya no existe una tasa mínima obligatoria para todos los bancos, las entidades financieras suelen moverse dentro de márgenes similares para mantenerse competitivas.

plazo fijo

El dato que miran de cerca ahorristas y analistas es la Tasa Nominal Anual (TNA), que determina cuánto paga un plazo fijo tradicional a 30 días. Aun así, el rendimiento real depende de múltiples factores, como la inflación esperada o la posibilidad de renovar el capital mes a mes.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 4 de mayo Según los últimos datos disponibles publicados en el sistema de consulta de tasas del Banco Central, los principales bancos del país ofrecen rendimientos que varían entre sí para depósitos a 30 días de personas humanas.

plazo fijo inversiones Depositphotos Los principales bancos del país ofrecen estos porcentajes este lunes 4 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 18,5%

: 18,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 19%

: 19% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Ciudad: 18%

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