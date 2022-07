El dólar financiero se desinfla a $320, tras tocar niveles inéditos

En tanto, el dólar MEP-también valuado con el Global 2030- desciende un 4,1% hasta los $312,79, el spread se ubica en los 141% frente al tipo de cambio oficial mayorista. Sucede luego de que ayer registró alza de tal magnitud que no se anotaba desde el lunes 4 de julio, la primera jornada posterior a la renuncia de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía, cuando los tipos de cambios bursátiles subieron cerca de un 10%.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, encabezó el jueves una nueva reunión del gabinete económico. Allí se decidió que el Banco Central (BCRA) permitirá la venta de moneda extranjera en entidades autorizadas a operar en el mercado de cambio con la presentación de la documentación identificatoria utilizada para el ingreso al país. Así los turistas extranjeros podrán vender hasta u$s5.000 al tipo de cambio financiero (MEP).

Durante el encuentro también "se decidieron acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos y así garantizar la continuidad de distintos procesos productivos".

El economista Federico Glustein consultado por Ámbito aseguró que los cambios en la liquidación de divisas para extranjeros representa "un nivel de desconocimiento de la situación alarmante. Cuando impulsaron la creación de cuentas para cotizar a MEP para turistas, no se abrió ni una. Todo lo que requiera burocracia, al ingresante al país no le suma, no lo usa, le genera conflicto" y agregó: "En lugar de simplificar, complejizan, al revés de lo que requiere el escenario cambiario".

También el Directorio del Banco Central decidió esta jornada incluir a la tenencia de los Certificados de Depósito Argentino (Cedears) en el límite de disponibilidad de u$s100.000 que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios. El monto máximo permitido por este mecanismo será de hasta u$s5.000.

El analista Christian Buteler en diálogo con este medio indicó que "las medidas hay que ver cómo se implementan. No veo que sean medidas que puedan contener la corrida". De esta forma, desde su visión, indicó que podría descomprimirse el MEP, pero no así el dólar blue. Asimismo, advirtió sobre el traslado a precios de la suba del dólar informal.

"Nuestra moneda expresa su desvalorización con cada movimiento ascendente en el valor del dólar. Cada vez que sube la cotización del billete verde todos somos un poco más pobres. La incertidumbre y la falta de expectativas positivas resultan un cóctel explosivo perfecto que ha logrado sumergirnos en un dólar desenfrenado", expuso el economista Manuel Adorni en una columna de opinión.

A su vez, el BCRA vendió poco más de u$s50 millones y acumula un saldo negativo de u$s340 millones en lo que va de esta semana. Las reservas brutas, compuestas sobre todo por el volumen de depósitos en dólares, perforaron el piso de los u$s40.000 millones, luego de que se perdiera el superávit comercial en junio. Esta situación preocupa al mercado que además sostiene que el aumento en las tasas de interés corre por detrás a la inflación que viaja al 125% anualizado, en un contexto de alta nominalidad.

Dólar blue

El dólar blue asciende $5 este viernes a $342, tras tocar máximo intradiario en los $350, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. De esta manera, acumula un avance de $52 en las últimas cuatro ruedas.

La brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica hasta el 163,5%, el mayor nivel en 40 años.