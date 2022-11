Dólar financiero se recalentó: saltó casi $9 y tocó máximos en tres meses y medio

A su vez, el dólar MEP anotó su sexta suba consecutiva y creció $3,88 (+1,3%) hasta los $303,67, su mayor valor desde finales de julio. En consecuencia, el spread con el oficial llegó al 87,2%. Más acelerada fue la suba del dólar blue que se disparó $8 (+2,7%) a $302, su máximo valor desde el 28 de julio, quedando muy cerca del dólar bolsa. Así, la brecha con el oficial llegó el 86,2%.

"Mientras continúa la sangría de reservas, los inversores se encuentran atentos a nuevas medidas sobre la oferta y demanda de divisas" añadió el economista Gustavo Ber y agregó: "El reacomodamiento que comienzan a mostrar los dólares financieros sería la contrapartida de algunas apuestas hacia el 'carry-trade' que estarían comenzando a desarmar, un comportamiento que podría acentuarse a futuro dado que crece el consenso de que el atraso acumulado ya resultaría demasiado tras mucho tiempo 'planchados' junto a una elevada inflación".

Por su parte, en el informe diario de PPI aseguraron que el CCL "aún podría tener más recorrido alcista, considerando que nuestra correlación con el M3 privado muestra que el dólar de equilibrio monetario debería ubicarse alrededor de $364".

El presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentran en Bali para participar en la reunión anual del G20. Este martes anunciaron que China confirmó la ampliación del swap en u$s5.000 millones para fortalecer las reservas. El presidente chino, Xi Jinping manifestó que la intención es que se pueda concretar en los próximos 30 días.

Por otra parte, este martes se conoció que la inflación de octubre fue de 6,3%. "Si bien se esperaba un dato peor, no deja de ser una aceleración respecto a lo que era dos meses de baja en la inflación intermensual. El dato no es positivo. Ahora hay que estar a la espera del programa de Precios Justos. Pero no vemos que la inflación pueda quebrar ese piso de 6% mensual en el corto plazo”, dijo a Ámbito Guido Lorenzo, economista de la consultora LCG.

A su vez, el Banco Central continuó con el drenaje de divisas: este martes se desprendió de u$s48 millones y en lo que va de noviembre acumula ventas por u$s911 millones, según fuentes del mercado. "En noviembre la autoridad monetaria lleva once ruedas consecutivas con pérdidas de reservas y de a poco se encamina a terminar el mes superando la mayor pérdida registrada en julio de este año", destacó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Cotización del dólar ahorro, martes 15 de noviembre

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió 93 centavos a $279,15.

Cotización del dólar turista, martes 15 de noviembre

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- ganó 98 centavos a $296,07.

Cotización del dólar Qatar, martes 15 de noviembre

El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- ascendió $1,12 a $338,36.

Vale remarcar que este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.

Cotización del dólar mayorista, martes 15 de noviembre

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, ganó $1,08 a $162,12. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s205,156 millones.