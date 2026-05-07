Hantavirus en el crucero MV Hondius: España, EEUU y Reino Unido evacuarán a sus ciudadanos el domingo + Seguir en









Los pasajeros serán trasladados una vez que el buque llegue a Tenerife. El gobierno canario informó que no se registran personas con síntomas desde el 28 de abril.

La evacuación se realizará una vez que la embarcación llegue a Tenerife y los pasajeros sean desembarcados.

Aviones de España, Estados Unidos y Reino Unido trasladarán el próximo domingo a sus ciudadanos que permanecen a bordo del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus.

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La evacuación se realizará una vez que la embarcación llegue a Tenerife y los pasajeros sean desembarcados. Así lo informó el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, tras una reunión de coordinación con autoridades del Gobierno español.

Según explicó el funcionario, ya fueron confirmados los vuelos de Estados Unidos y Reino Unido, mientras que el operativo español había sido anunciado previamente. Ahora se espera que el resto de los países involucrados definan si enviarán aeronaves para retirar a sus ciudadanos, ya que en el crucero hay pasajeros de 23 nacionalidades.

Desde el Ejecutivo central transmitieron que el estado de salud de los pasajeros y la tripulación es “bueno, dentro de la situación”. Además, indicaron que no se registran personas con síntomas desde el 28 de abril.

Crecen los casos sospechosos de hantavirus en el crucero: una mujer que no estuvo a bordo está en la mira Cinco días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, los contagios sospechosos subieron a nueve. En las últimas horas, se informó sobre la hospitalización de una azafata neerlandesa en Ámsterdam con síntomas.

En las últimas horas se conoció que un pasajero del MV Hondius fue hospitalizado en Zúrich tras confirmarse su contagio, según informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) de Suiza. El virus corresponde a la cepa Andes, una variante originaria de América del Sur que ya había sido identificada en otros casos detectados a bordo de la embarcación. Por otro lado, si se confirma el caso de la azafata sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que la mujer mantuvo contacto con una de las afectadas, una mujer neerlandesa, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, a la que la enferma voló el día 25 de abril tras dejar el crucero, donde falleció un día después. La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que la enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que este miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que llegue el sábado a la isla canaria de Tenerife.

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