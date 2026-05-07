La OPEP perdió 420.000 barriles diarios y cayó a su nivel de producción más bajo en 36 años + Seguir en









El impacto de la guerra contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz desplomaron la producción petrolera del bloque. En abril, la OPEP produjo apenas 20,55 millones de barriles diarios y profundizó una crisis que ya empuja los precios de la energía y la inflación global.

Kuwait e Irán registraron fuertes caídas en su producción, mientras el mercado petrolero atraviesa una de las mayores interrupciones de suministro de la historia.

La producción de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó a su nivel más bajo en 36 años, en medio del impacto que genera la guerra contra Irán sobre el mercado energético global. Según reportó Bloomberg, el bloque petrolero redujo en abril unos 420.000 barriles diarios y cerró el mes con una producción total de apenas 20.55 millones de barriles por día.

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La organización, integrada actualmente por Arabia Saudita, Venezuela, Irán, Irak, Kuwait, Argelia, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia y Nigeria —tras la salida de Emiratos Árabes Unidos a comienzos de mayo —, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El conflicto en Medio Oriente y sobre todo, el bloqueo del estrecho de Ormuz golpearon directamente la capacidad exportadora de los países del golfo Pérsico.

Otro factor de la baja de la producción, se relaciona con que varias instalaciones energéticas quedaron afectadas por el conflicto. Todo esto provocó un nuevo salto en los precios internacionales de la energía y disparará la inflación en buena parte del mundo,

Irán y Kuwait, los países más afectados por la crisis petrolera Las pérdidas más importantes durante abril se registraron en Kuwait, que redujo su producción a 470.000 barriles diarios. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también sufrieron retrocesos significativos, mientras que Irán dejó de producir unos 180.000 barriles diarios por las restricciones derivadas del bloqueo impulsado por EEUU.

Sin embargo, el peor golpe se había dado en marzo, durante el primer mes completo del conflicto entre Washington, Tel Aviv y Teherán. En aquel momento, la producción de la OPEP se desplomó en 8,6 millones de barriles diarios, una caída que no encontraba antecedentes en las últimas décadas.

La interrupción del suministro ya es considerada por numerosos analistas como la más grave en la historia moderna del mercado petrolero. El freno en las exportaciones desde Medio Oriente volvió a disparar el precio del crudo y amenaza con profundizar aún más la inflación global, especialmente en países importadores de energía.





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