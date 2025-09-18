El dólar blue perforó los $1.500 y alcanzó un récord histórico

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró en $1.510 este jueves.

El dólar blue trepó $20 a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. El valor de cierre fue récord histórico, en términos nominales.

Tras ser durante varias jornadas la cotización más barata del mercado, el informal superó este miércoles tanto al oficial, aunque este jueves quedó por debajo del CCL. La brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo en terreno positivo (+2,4%).

El mayorista siguió coqueteando con el techo de la banda, ante lo cual el Banco Central (BCRA) salió a intervenir fuerte para contener la escalada de la divisa, por un monto de u$s379 millones.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cerró estable a $1.474,50, a centavos por debajo del techo de la banda, hoy en $1.474,83.

El dólar MEP saltó $50 a $1.536,50 y la brecha contra el mayorista llegó al 4,2%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) escaló más de $64 a $1.564,10, por lo cual la brecha escaló al 6,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.542,90, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.510, según Binance.