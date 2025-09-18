León XIV lamentó la situación en Gaza y cuestionó la política migratoria de EEUU

León XIV, el primer Papa de EEUU, dio su primera gran entrevista desde su designación. El Sumo Pontífice brindó un abanico de declaraciones: expresó su preocupación por “algunas cosas ” que están sucediendo en EEUU, rechazó cualquier reforma sobre diaconisas y fieles LGBTIQ+ y lamentó la situación en Gaza.

León XIV señaló que todavía no ha tenido comunicación directa con el mandatario de EEUU, Donald Trump, aunque mencionó que su hermano mayor, Louis Prevost, ya mantuvo un encuentro con él en la Casa Blanca. El pontífice aseguró sentirse “ muy unido ” a sus hermanos, “ aunque uno se sitúe en la otra orilla política; estamos en posiciones distintas ”.

También afirmó que hay “ ciertos asuntos que se desarrollan en Estados Unidos que generan inquietud ” y que “en ocasiones las decisiones parecen responder más a intereses económicos que a la dignidad y el bienestar de las personas ”.

Se entiende que una de las mayores preocupaciones de León XIV respecto a la administración Trump está vinculada con la política migratoria. De hecho, abordó el tema durante su reunión con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, a comienzos de este año.

El Papa añadió que no le incomoda “poner temas sobre la mesa”, “seguir cuestionando” y mantener un diálogo directo con Trump si surge la ocasión. Y, diferenciándose de su predecesor argentino, comentó: “El hecho de ser estadounidense implica, entre otras cosas, que la gente no pueda afirmar, como decían de Francisco, ‘él no comprende a Estados Unidos, no percibe realmente lo que ocurre’”.

León XVI sigue los pasos del papa Francisco y rechaza cualquier reforma sobre diaconisas y fieles LGBTIQ+

Sobre la comunidad LGBTIQ+ confirmó que no habrá reformas doctrinales en la Iglesia católica respecto al matrimonio igualitario, la comunidad LGBTQ+ ni la incorporación de mujeres como diaconisas. El pontífice declaró en línea con el papa Francisco: “me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”.

El pontífice, de origen peruano-estadounidense y de 70 años, fue elegido el 8 de mayo de 2025. En la entrevista incluida en el libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, aseguró: “Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles. No tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia”.