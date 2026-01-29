El dólar oficial minorista cerró a$1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.465,08 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 29 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 29 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.444,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 29 de enero
El dólar blue cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 29 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.505,62 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 29 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.461,15 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 29 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 29 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,80, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 29 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s83.491, según Binance.
