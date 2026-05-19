Solidaridad e integración: cómo colaborar en la campaña más tierna de la Caja de Jubilados de Córdoba

Una propuesta cordobesa reúne a personas de todas las edades para ayudar al grupo que más lo necesita antes de las bajas temperaturas.

Con la llegada de los días más fríos, distintas organizaciones empiezan a impulsar acciones comunitarias para asistir a quienes más necesitan abrigo. En Córdoba , una iniciativa de la Caja de Jubilaciones quedó en boca de todos gracias a una propuesta de compromiso social.

La campaña ya alcanzó su décima edición y suma participantes de distintos puntos de la provincia. Además de recolectar prendas y materiales, el proyecto busca fortalecer el vínculo entre generaciones y darle un rol mucho más activo a las personas mayores dentro de la comunidad.

La iniciativa lleva el nombre de "Abrigaditos en Invierno" y nació hace diez años con la meta de confeccionar ropa de abrigo destinada a instituciones y sectores vulnerables de Córdoba. A lo largo del tiempo, la propuesta creció hasta transformarse en una red solidaria integrada por jubilados, vecinos, estudiantes, organizaciones y empresas .

La campaña está organizada por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba junto a El Illia , un espacio que desarrolla actividades culturales, recreativas y comunitarias para personas mayores. Bajo el lema "Cada punto abriga, cada mano construye comunidad", el programa se enfoca en el valor social del trabajo colectivo.

La edición 2026 incluye distintas actividades distribuidas entre marzo y comienzos de junio. Durante ese período se realizan encuentros abiertos de tejido, talleres compartidos entre jóvenes y adultos mayores, además de colectas de lana y ropa de invierno en buen estado. El objetivo principal del proyecto consiste en reforzar la integración social, reconociendo a los adultos mayores como protagonistas activos dentro de la sociedad, capaces de transmitir conocimientos y generar vínculos.

Las jornadas presenciales se desarrollan todos los miércoles de 10 a 12 horas en la sede de El Illia Córdoba, donde se reúnen voluntarios con distintos niveles de experiencia para confeccionar bufandas, gorros, mantas y chalecos destinados a chicos y familias que necesitan ayuda durante el invierno.

El cierre de la campaña tendrá lugar a principios de junio con un evento especial que formará parte del Mes del Buen Trato a las Personas Mayores. La jornada incluirá muestras de prendas terminadas, propuestas culturales y una gran hilera colectiva de tejido abierta al público. Después de esa actividad, todas las piezas confeccionadas serán entregadas a instituciones cordobesas para garantizar que lleguen directamente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Tejer en familia Toda la familia puede participar en esta campaña solidaria. Magnific

Cómo participar de Abrigaditos en Invierno de manera presencial

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, la organización invita a sumarse a centros de jubilados, universidades, empresas, organizaciones sociales y vecinos interesados en colaborar con la campaña. Quienes quieran participar de forma presencial pueden acercarse a los encuentros semanales que se realizan en El Illia Córdoba, no hace falta tener conocimientos avanzados de tejido, ya que muchos asistentes acompañan y enseñan a quienes recién empiezan.

Además de confeccionar prendas, los participantes también pueden colaborar con tareas de organización, clasificación de materiales y acompañamiento durante las jornadas comunitarias. La campaña recibe donaciones de ovillos de lana, agujas y ropa de abrigo en buen estado. También existe la posibilidad de brindar apoyo logístico para el traslado de materiales y la distribución posterior de las prendas.

Desde la Caja de Jubilaciones remarcan que el proyecto no solo busca cubrir una necesidad concreta durante el invierno, también busca construir espacios de encuentro donde las personas mayores puedan compartir experiencias, habilidades y tiempo con otras generaciones.

Tejer Cuando bajan las temperaturas, es fundamental cuidar a quienes más lo necesitan. Magnific

Cómo colaborar desde casa

Las personas que no puedan asistir a los encuentros presenciales también tienen distintas maneras de formar parte de la campaña. Por ejemplo, se puede donar lana o prendas de invierno que ya no se usen y todavía estén en buenas condiciones. También se puede tejer desde el hogar y acercar luego las piezas terminadas a los puntos de recepción habilitados por la organización. La campaña recibe principalmente ropa destinada a chicos de entre 3 y 12 años.

Para facilitar la participación, El Illia comparte en sus redes sociales moldes y patrones sencillos para confeccionar chalecos, bufandas y gorros. Los diseños están pensados incluso para personas que recién empiezan a tejer, por lo que es importante compartir la iniciativa en redes sociales o entre conocidos para que más personas se sumen y la red solidaria continúe creciendo en toda la provincia.