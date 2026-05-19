Las claves del RIMI para inversiones productivas: beneficios impositivos, requisitos y controles

El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y definió cómo deberán inscribirse las empresas para acceder a beneficios fiscales y financieros.

El RIMI ya tiene reglamentación operativa: quiénes podrán ingresar, qué inversiones estarán alcanzadas y cómo funcionarán los beneficios impositivos.

El Gobierno avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) , una herramienta creada para promover proyectos productivos de empresas medianas, pequeñas y micro en distintos sectores de la economía. A través de una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con las secretarías de Energía y de Agricultura, definieron los requisitos, beneficios y controles que tendrá el esquema.

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La iniciativa apunta a impulsar inversiones nacionales y extranjeras mediante beneficios fiscales y un sistema simplificado de gestión digital.

El RIMI fue creado por la Ley 27.802 con el objetivo de incentivar inversiones productivas en la Argentina, fortalecer cadenas de valor, mejorar la competitividad y aumentar las exportaciones.

El régimen prevé beneficios fiscales para empresas que desarrollen proyectos productivos, especialmente vinculados a bienes amortizables, obras productivas e infraestructura.

amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias;

devolución anticipada de créditos fiscales de IVA;

beneficios para inversiones en eficiencia energética y sistemas de riego.

Quiénes podrán acceder al régimen

El esquema está dirigido a:

Microempresas;

Pequeñas empresas;

Medianas empresas tramo 1 y 2;

algunas entidades sin fines de lucro.

Para ingresar, las compañías deberán contar con el Certificado MiPyME vigente y estar correctamente registradas ante ARCA. En el caso de asociaciones civiles, fundaciones o mutuales, deberán tramitar una caracterización especial ante la Secretaría de Industria y acreditar el cumplimiento de parámetros específicos.

Cómo será el trámite para adherirse

Toda la operatoria se realizará de manera digital mediante un nuevo sistema web denominado “Sistema de Gestión de Inversiones” (SGI), que será administrado por ARCA.

A través de esa plataforma las empresas podrán:

registrar inversiones;

seleccionar beneficios fiscales;

presentar documentación;

acreditar avances de obra;

gestionar todo el proceso administrativo.

trabajador industrial La resolución conjunta entre ARCA, Energía y Agricultura precisó las condiciones para acceder al RIMI y los controles que tendrá el esquema. Pixabay

Qué inversiones estarán alcanzadas

El régimen contempla inversiones productivas vinculadas a:

maquinaria;

bienes amortizables;

infraestructura productiva;

sistemas de riego;

equipamiento de eficiencia energética;

mallas antigranizo;

bienes semovientes.

Algunas inversiones vinculadas al agro y a la energía podrán ingresar al régimen incluso sin cumplir montos mínimos de inversión.

Además, las secretarías de Energía y Agricultura serán las encargadas de definir qué bienes podrán incluirse dentro del esquema promocional.

Qué documentación deberán presentar las empresas

Para acreditar las inversiones o el avance de las obras, las compañías deberán adjuntar:

facturas;

contratos;

certificados de avance;

informes técnicos;

documentación respaldatoria emitida por profesionales matriculados.

Toda la información se cargará en el sistema digital administrado por ARCA.

Controles, auditorías y sanciones

La resolución también establece mecanismos de control sobre las empresas adheridas.

ARCA verificará que las firmas no tengan deudas exigibles al momento de solicitar los beneficios fiscales. Además, las áreas de Energía y Agricultura podrán realizar auditorías para controlar el cumplimiento del régimen.

En caso de detectarse incumplimientos, el Gobierno podrá: