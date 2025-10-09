Luis Caputo tendrá que concurrir al Congreso para explicar el acuerdo con los Estados Unidos







Será el miércoles 15 de octubre a las 12 horas, mismo día en que iniciará el debate por el proyecto de Presupuesto 2026.

Luis Caputo fue interpelado para ir al Congreso de la Nación. Mariano Fuchila

Mientras continúa en los Estados Unidos para definir los detalles de un salvataje financiero, Luis Caputo fue interpelado para dar explicaciones verbales a la Cámara de Diputados. El ministro no acudió al Congreso el año pasado, cuando se discutía el Presupuesto, y no responde a convocatorias desde su pasada gestión como titular de Finanzas, en el 2017.

El peronismo justificó la interpelación para pedir explicaciones "en torno a las posibles negociaciones que el Gobierno está llevando adelante para recibir el blindaje del Gobierno de los Estados Unidos de América". La convocatoria (sancionada por 131 votos a favor y 70 en contra) está fechada para el miércoles 15 de octubre a las 12 horas, misma fecha en que se emplazó el inicio del debate por el proyecto de Presupuesto 2026.

Durante la jornada también avanzó una iniciativa de Unión por la Patria (con 129 votos a favor, 66 en contra y 4 abstenciones) para emplazar el mismo miércoles de 15 de octubre a las 10 horas a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Presupuesto para "reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional sobre todo emprestito tomado por nuestro país".

Diputados puso fecha para el inicio del debate en comisión del Presupuesto 2026 Otras de las determinaciones que se tomó en el recinto fue el emplazamiento, que implica la obligación a convocar a reuniones, de la Comisión de Presupuesto para debatir el proyecto de ley de Presupuesto 2026. Con aprobación a mano alzada, se dispusieron seis sesiones informativas y una séptima para dictaminar, fechada para el 4 de noviembre. El primer encuentro sería el próximo martes 14 de octubre a las 15 horas y continuarían el 15 de octubre, el martes 21, el miércoles 22, el martes 28 y el miércoles 29. El calendario se fijó previendo las semanas de debate que requiere el Senado para terminar de sancionar la propuesta.

La oposición anticipó su voluntad de que el oficialismo se quede con la presidencia de la Comisión de Presupuesto -que quedó acéfala tras el pedido de licencia de José Luis Espert-, por lo que se podría cumplir la voluntad presidencial de que el espacio sea titularizada por el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch. La definición se oficializará el próximo martes. También se adelantó la convocatoria a Carlos Guberman -secretario de Hacienda- y Pablo Quirno -secretario de Finanzas-.