Elecciones 2025: la Justicia resolvió que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido para que Diego Santilli remplace a José Luis Espert, y dispuso el corrimiento natural de la nómina, por lo que la exvedette quedó al tope de la boleta libertaria en las elecciones del 26 de octubre.

La Justicia resolvió que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

El titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla , aceptó este miércoles la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, pero rechazó que Diego Santilli quede como primer candidato en lugar de Karen Reichardt , por lo que la exvedette encabezará la lista de candidatos en ese distrito para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los apoderados libertarios habían presentado antes de ayer ante la justicia de La Plata la renuncia del economista a su postulación como legislador y, en el mismo escrito, solicitaron su reemplazo por Santilli y la reimpresión de las boletas. Pero el magistrado declaró inconstitucional aplicar el art. 7 del Decreto 171/2019 para reemplazar al primer candidato y ordenó el “corrimiento natural” de toda la nómina tras la renuncia de Espert.

Concretamente, en el fallo al que accedió Ámbito, Ramos Padilla resolvió tener por presentadas las renuncias de José Luis Espert (1° titular), Lucía Elizabeth Benardoni (34° titular) y María Gabriela Gobea (5° suplente) en la lista de legisladores nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, con vistas a la elección general del 26 de octubre de 2025.

En el punto central del fallo, el magistrado declaró la inconstitucionalidad de aplicar el artículo 7 del Decreto 171/2019 para reemplazar la vacancia en el primer lugar de la lista, criterio con el que desestimó el pedido de la alianza para ubicar a Santilli en el primer puesto. En cambio, dispuso mantener el orden originalmente oficializado y realizar el corrimiento ascendente de todas las candidaturas , lo que deja a Karina Celia Vázquez –el nombre real de Reichardt- al tope de la boleta y a Santilli en el segundo lugar.

El tribunal fundamentó que el art. 60 bis del Código Electoral Nacional exige la alternancia de género en toda la lista, pero que la vacancia en el primer puesto no altera esa intercalación y, por lo tanto, no habilita la aplicación del decreto reglamentario para modificar la cabeza de lista.

Además, advirtió que aceptar el planteo de LLA mejoraría la posición de múltiples varones en perjuicio de candidatas mujeres, contrariando la finalidad de la normativa de paridad y de las acciones positivas de rango constitucional.

El juez también tuvo en cuenta las oposiciones y presentaciones de terceros: la de la alianza “Potencia”; la de la apoderada de la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini -quien pidió respetar el corrimiento ascendente legal-; y la de “Unión Federal”, desde donde reclamaron preservar la representación femenina y la alternancia.

El economista liberal, principal cabeza de lista de la boleta libertaria en Provincia, decidió dar un paso al costado luego de que se conocieran documentos oficiales del Bank of America que confirmaron su relación comercial con el detenido. "Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", comunicó en sus redes.

La postura de la Fiscalía Electoral

En la misma línea, ayer la fiscal electoral, Laura Roteta, había dictaminado no hacer lugar al pedido de LLA y propició el corrimiento integral desde la entonces segunda postulante, después de que el magistrado le corriera vista para que emita una opinión.

De acuerdo a la funcionaria judicial, el legislador recurrió a acciones afirmativas para garantizar la representación política de las mujeres y que la paridad que se impuso con ese objetivo nunca puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger. Por ello, a su modo de ver, Reichardt debía subir del segundo al primer lugar y, de ahí en más, debía continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista.

Los representantes de LLA fundamentaron en su petición que Reichardt debía ser desplazada por Santilli con el argumento de que el decreto 171/2019 determina que en caso de que un candidato deba ser reemplazado por renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación, cubrirá su lugar “la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Pero la fiscal electoral consideró que hacer lugar al pedido de los apoderados libertarios implicaría desconocer el objetivo de las acciones afirmativas dispuestas por los legisladores para revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política en relación con los cargos electivos.

La reimpresión de la Boleta Única de Papel

En el mismo escrito presentado el lunes, el Gobierno nacional solicitó la reimpresión de las boletas, tras lo cual la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires resolvió dar traslado a todas las fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 26 de octubre.

En la resolución, se dispuso correr traslado de la presentación de LLA a todas las agrupaciones políticas habilitadas en el distrito, que tenían plazo hasta hoy a las 8:30 para expresar su posición. Además, se convocó a una audiencia que se lleva a cabo hoy en la capital bonaerense.

La Junta también requirió informes al Ministerio del Interior, encabezado por Lisandro Catalán, sobre el costo de la eventual reimpresión, la disponibilidad presupuestaria, la necesidad de un nuevo proceso licitatorio, los plazos de impresión y la fecha posible de entrega.

En el mismo sentido, pidió al Correo Oficial que detalle los tiempos mínimos necesarios para distribuir el material electoral en las más de 38 mil mesas habilitadas en la provincia.