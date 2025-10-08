Elecciones 2025: quién es Karen Reichardt, la candidata que encabeza la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

La definición ocurrió luego de que la Justicia rechace la candidatura de Diego Santilli. Por tal motivo, la exvedette quedará al tope de la nómina.

Karen Reichardt será quien encabece la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires . Actriz y exvedette , es recordada por diversos programas de TV en la década del ´90.

En sus redes sociales, Reichardt se muestra alineada con el ideario libertario y con el liderazgo del presidente Javier Milei , a quien respalda públicamente. “ Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza ”, escribió en una de sus últimas publicaciones, confirmando su apoyo al mandatario.

Su debut artístico se remontó a fines de los años ochenta, cuando Raúl Portal la convocó para el programa NotiDormi . Desde entonces, su figura comenzó a ganar notoriedad en la televisión nacional.

Formó parte de ciclos de entretenimiento y humor como Peor es Nada , donde compartió pantalla con Marixa Balli y María Fernanda Callejón , y Brigada Cola , junto a Guillermo Francella y Emilio Disi .

Con una imagen provocadora que respondía a la estética de la época, Reichardt también protagonizó una recordada producción para Playboy, en la que compartió portada con Callejón en la clásica sesión de “rubia y morocha”.

Su incursión en el cine incluyó títulos como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995), películas inscriptas dentro de la comedia popular de los noventa.

El activismo animal

Durante la década siguiente, Reichardt se volcó a la conducción televisiva con Fanáticas, un programa de enfoque femenino sobre fútbol que permaneció siete años en el aire. Posteriormente, su perfil público viró hacia el activismo por los derechos de los animales, con el ciclo Amores Perros, emitido por la TV Pública, donde promueve la adopción responsable y el cuidado de las mascotas.

Pese a que reconoció contar con financiamiento externo para la continuidad del programa, en distintas oportunidades rechazó el uso de fondos estatales para sostener proyectos culturales, una postura coherente con su afinidad con las ideas libertarias.

En 2014, la actriz protagonizó un episodio que marcó un punto de inflexión en su vínculo con el ambiente artístico: denunció públicamente al actor Tristán por acoso durante una filmación y una obra teatral, hecho que, según ella misma relató, la llevó a alejarse del medio.

Su posicionamiento como candidata política

En los últimos años, Karen Reichardt comenzó a mostrarse más activa en el debate político, acompañando las ideas del actual oficialismo. Su posible salto al primer lugar de la boleta libertaria bonaerense representaría un cambio significativo en su trayectoria, al pasar de los sets televisivos a la arena electoral.

Si José Luis Espert finalmente es desplazado de la lista, Reichardt se convertiría en la principal representante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y en una de las nuevas caras visibles del proyecto político de Milei.

Lejos de los reflectores, la actriz mantiene su vida privada en reserva. Es madre de dos hijos, Martina y Juan Marcos, a quienes decidió mantener fuera de la exposición mediática.

A los 58 años, Reichardt encara una nueva etapa: la de trasladar su popularidad del entretenimiento al terreno político, con la intención de capitalizar su imagen pública y transformarla en influencia electoral.

Su irrupción refuerza la estrategia de Milei de incorporar figuras mediáticas con alto reconocimiento en la opinión pública a su espacio político.