Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 5 de octubre

El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.540,24 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.520.

El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.603,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5% .

El dólar MEP cerró a $1.538,04 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 5 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 5 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.604,56.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 5 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s85.575, según Binance.