El organismo advierte sobre falencias en los controles, la documentación y la evaluación de riesgos. Ámbito accedió en exclusiva a los hallazgos, que también señalan resultados financieros negativos e inconsistencias en la información suministrada por el Banco Central.

Después de más de un año de solicitar la documentación correspondiente al Banco Central BCRA para auditar las reservas de oro, finalmente hoy la AGN aprobó la auditoría , con el voto negativo de los representantes oficialistas, sobre las “Operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior”, con duros cuestionamientos a la entidad conducida por Santiago Bausili.

Ámbito accedió en exclusiva a los hallazgos detectados por los auditores , quienes, en estricto off, cuestionaron al Banco Central porque, a su juicio, enviaron “un informe de respuesta que es una vergüenza”. Quienes defendieron al Central y votaron en contra fueron los auditores Mariano Piazza, Mónica Almada y el radical libertario Luis Naidenoff.

“Entre junio y agosto de 2024, el BCRA trasladó 1000 barras de oro a Londres , donde el Banco de Inglaterra (Bank of England – BoE) actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements – BIS)”, precisó la AGN.

Asimismo, según consta en el duro informe de auditoría, “la operatoria se desarrolló sin un instructivo de procedimiento formalmente aprobado que estableciera sus etapas, responsabilidades, controles y acciones ante contingencias. Asimismo, no fue posible obtener evidencia suficiente de una evaluación integral de los riesgos asociados al traslado y a la posterior administración del oro, incluidos los derivados de la prórroga de jurisdicción prevista en el acuerdo de refundición . Es relevante mencionar que la operatoria modificó la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener barras físicas individualizadas bajo su custodia y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre oro no asignado”.

Uno de los elementos que llamó la atención a los técnicos de la AGN fue que “en el marco de las reuniones realizadas por el equipo de auditoría para relevar la documentación de la operatoria, no fue posible acceder a la póliza de seguro contratada para el traslado internacional de las barras de oro. Ante el requerimiento efectuado por el equipo de auditoría, el BCRA convocó al equipo a sus oficinas para la exhibición de dicha documentación. Sin embargo, lo puesto a disposición no se correspondía con la póliza solicitada”. Esto representa una debilidad de control “en la custodia de la documentación asociada a uno de los mecanismos de mitigación de riesgo previstos para la operatoria, y la debida diligencia de protección de los activos transportados”.

Entre los principales cuestionamientos que arroja el documento que hizo que se acalorada la gestión, señalaron que “las operaciones financieras con oro como activo subyacente registradas durante 2025 generaron resultados negativo”, a lo que añadieron que “no se evidenció la existencia de un análisis integral de los riesgos asociados a la administración, traslado y depósito de las reservas de oro”.

La Auditoría General de la Nación aprobó un informe que cuestiona el traslado de 1.000 barras de oro a Londres durante 2024. Mariano Fuchila

Otro de los puntos más polémicos es que “se verificaron inconsistencias entre la información suministrada por el BCRA a esta Auditoría General de la Nación y los registros contables de la propia entidad. En particular, el BCRA negó la realización de determinadas colocaciones y operaciones financieras cuya existencia fue identificada mediante el examen de dichos registros. La evidencia contable obtenida no fue desvirtuada por las explicaciones formuladas y a pesar de las reiteradas consultas efectuadas por la AGN, el BCRA no suministró la documentación e información precitada, pudiendo hacerlo inclusive en la instancia de envío en vista, situación que hubiera despejado cualquier incógnita”.

Confidencialidad

Durante casi un año, según fuentes autorizadas, el BCRA entorpeció cualquier posibilidad de auditoría por parte de la AGN, escudándose detrás del carácter confidencial de las operaciones que realiza a fin de preservar, entre otros aspectos, sensibles, los movimientos y la ubicación de activos que componen las reservas internacionales del organismo, para no comprometer su seguridad.

Sin embargo, recientemente, por medio del informe del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el BCRA negó, en la respuesta a la pregunta 1198, que haya sido “notificado ni tiene conocimiento de acciones en su contra ante tribunales internacionales”. A lo que añadieron que “no se han verificado modificaciones en las modalidades de administración referidas que permitan advertir variaciones en los riesgos jurisdiccionales vinculados a dichas operaciones”.

Los detalles del informe de la AGN. AGN

Ámbito reveló, a mitad de 2025, las diferentes respuestas, por nota interna, que el Central brindó ante los pedidos de la AGN a la hora de llevar adelante la correspondiente auditoría. Cuando, por primera vez, la AGN solicitó información y documentación para llevar a cabo la auditoría, ya habían tomado nota de cuatro transferencias (18/06/24, 02/07/24, 31/07/24 y 13/08/24). Según fuentes oficiales, en cada una de ellas, se enviaron 250 lingotes.

En ese momento, el Central no se negó explícitamente, sino que dificultó cualquier posibilidad de que se llevase a cabo. Por un lado, la entidad no entregó al equipo de auditores de la AGN el material necesario para avanzar con los trabajos de auditoría (actas, dictámenes y otras actuaciones). Por el otro, según pudo reconstruir este medio a partir del relato de fuentes calificadas, el Banco Central se escudó detrás del argumento de la confidencialidad para no permitir el acceso a la información a pesar de que hay ejemplos que demuestran que la AGN “está acostumbrada a trabajar con documentación confidencial y sensible como en el caso de las vacunas por el COVID”.

Asimismo, indicaron que “la única propuesta que el Banco Central le hizo a la AGN fue ir a ver lo que se necesita desde sus computadoras sin la posibilidad de fotografiar, ni de hacer las copias necesarias ni de tomar nota. Solo se podía retener con la memoria. Eso hace que técnicamente hacer la auditoría sea imposible en los hechos”.

Los detalles del informe de la AGN sobre el oro. AGN

En septiembre, en respuesta a la Nota N°1053, Bausili insistió en que “la información solicitada posee carácter secreto (utilizando también la figura de la confidencialidad), encontrándose la misma en expedientes reservados”. A su vez, el titular de la entidad sostuvo que el BCRA siempre brinda respuesta a las solicitudes de AGN, y que los expedientes se encuentran “a su disposición para su lectura”, subrayando posteriormente que, también, es objeto del BCRA “asegurar el control sobre el acceso a la información sensible, su custodia y evitar su reproducción – por cualquier medio -, y posterior circulación en entornos no controlados por este BCRA”.

Es a partir de analizar esta respuesta que el equipo de la AGN concluyó que “de la lectura armónica de ambas consideraciones, surge que la información solamente se encuentra disponible para su lectura, por lo que solamente podría ser de consideración la mera observación por parte de la AGN, no constituyendo ello un medio hábil y suficiente para respaldar técnicamente, y permitir su consideración como tal, de la evidencia”.

En esa oportunidad, la AGN aceptó, de acuerdo con lo confirmado a este medio, parte de las condiciones que buscaba imponer el BCRA, sin embargo, fue en ese momento en que apareció otra traba: según el Central no había nada que auditar ya que no había contrato alguno.

“Los informes del servicio jurídico del BCRA, respecto de cada contrato, no se han tenido que elaborar ya que, como se informara anteriormente, no hay contratos”, afirmó el Central. Si de los primeros envíos al exterior pasaron casi dos años, del comienzo de ese intercambio de notas ya está por cumplirse un año.

Este año, en mayo, el Central finalmente permitió que se auditen los envíos del oro al exterior. Ese informe fue el que generó la polémica que se extenderá a lo largo del tiempo, a causa de las inconsistencias señaladas por el equipo de especialistas que forman parte de la AGN.