Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 8 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA subieron, pese al ascenso del dólar y el sacudón de los mercados post elecciones.

El dólar oficial operó a $1.382,25 para la compra y a $1.435,17 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.365 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.385 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales subieron unos u$s20 millones, hasta los u$s40.541 millones, según informó el BCRA. Además, la autoridad monetaria comunicó que la tasa nominal anual Tamar , para los plazos fijos mayoristas, bajó desde el 65,94% hasta el 64,06% (86,5% en términos efectivos).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar saltó $54 a $1.409 .

Valor del MEP hoy, lunes 8 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.433,51 y la brecha contra el mayorista es de 1,7%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 8 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.441,62, por lo cual la brecha es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 8 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 8 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,5, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 8 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.785, según Binance.