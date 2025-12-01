Los bonos en dólares operan con tendencia levemente positiva este lunes, luego de una ganancia de los hard dollar de 0,3% promedio durante noviembre, mientras que el riesgo país de J.P. Morgan se ubica en 649 puntos básicos. Por otra parte, el S&P Merval arranca la jornada en baja.
Los bonos suben en el inicio de diciembre, el mes previo al pago de los cupones
Los bonos en dólares muestran leves avances positivos, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos y el Merval arranca en rojo, en un contexto de pax cambiaria y expectativas de reformas.
Alerta reservas: el BCRA cancela un vencimiento de u$s1.000 millones por un Bopreal
El S&P Merval en dólares trepó 8,4% en la semana y quedó en las puertas de los 2.000 puntos
El Gobierno contará a partir de este mes con una mayor presencia en el Congreso luego de imponerse en las elecciones legislativas, lo que le permitiría avanzar en cambios profundos en materia laboral y tributaria. En el mientras tanto, la city analiza la pax cambiaria y los próximos movimientos.
"La relativa estabilidad del mercado cambiario se mantiene apoyada en varios factores: una mayor oferta de dólares en el mercado oficial, una demanda estacionalmente más baja de pesos y un flujo relevante de divisas provenientes de emisiones de deuda corporativa y provincial en moneda extranjera", dijo Wise Capital.
"El clásico aumento de la demanda de dinero en diciembre por las fiestas, vacaciones y aguinaldo es un factor que siempre ayuda al mercado de cambios", dijo Roberto Geretto, de Adcap Grupo Financiero. "En términos de 'M2' privado, este aumento puede ascender a casi 5 billones de pesos, lo cual junto a la liquidación de la cosecha fina pueden ser factores que ayuden a un dólar calmo para lo que resta del año", afirmó.
"Hay valor en bonos en dólares y acciones. Creemos que el escenario internacional se recompondrá, y que tendremos nuestra suba de fin de año, con dólar en torno a los valores actuales, riesgo país bajando, tasas en pesos estables y acciones con un 'rally' alcista que dejara grandes ganancias", afirmó el analista Salvador di Stefano.
