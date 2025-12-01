Dólar barato, tasas altas y falta de reservas: Domingo Cavallo volvió a criticar el plan económico del Gobierno + Seguir en









El exministro de Economía delineó los puntos débiles de la gestión actual y sugirió una serie de medidas aplicadas en conjunto para un crecimiento económico.

La mirada de Cavallo sobre el futuro del Gobierno de Milei. Mariano Fuchila

El exministro de Economía y economista, Domingo Cavallo, apuntó contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y puso el foco en la preocupación de la city porteña. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de un apoyo legislativo que acompañe a las medidas.

"Hasta ahora, las declaraciones oficiales han sido muy confusas. Cabe esperar que las discusiones con el FMI para la revisión del programa que comenzarán en los próximos días, ayuden a clarificar el curso futuro de la política monetaria, cambiaria y financiera", expresó Cavallo en su blog personal.

En esa línea, describió algunos factores que obstaculizan el crecimiento y "neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura económica", entre ellos la sobrevaluación del peso, las altas tasas reales de interés y la falta de reservas en el Banco Central (BCRA).

javier milei domingo cavallo Los ejes que criticó Cavallo del plan económico Según el ex ministro de Economía, "ya hay indicios claros de que las altas tasas reales de interés del tercer trimestre del año causaron un daño importante a deudores bancarios y a entidades financieras", que se ve reflejado en el "aumento de los impagos tanto de familias como de empresas y en el quebranto registrado por los bancos en sus balances".

Asimismo, resaltó que no se le presta suficiente atención al impacto que tienen sobre la tasa de inflación, debido a que se genera una inercia en la suba de precios. Sumado a esto, aclaró que lo mismo aplica para las tasas en dólares, y que "la única forma sostenible de bajar las tasas reales de interés en pesos es también logrando que baje la tasa de riesgo país".

Por otra parte, criticó la sobrevaluación del peso como un factor que crea inconvenientes: "Por un lado, alienta el gasto en turismo en el exterior y las importaciones de bienes de consumo que a un tipo de cambio de equilibrio podrían abastecerse con producción nacional. Por otro lado, las restricciones al movimiento de capitales que aún existen en forma de cepo para las personas jurídicas plantean la duda de cuál será el efecto sobre el tipo de cambio cuando dicho cepo se elimine". El plan que aseguraría un plan de estabilización, según Cavallo Cavallo determinó algunos puntos claves para una recuperación económica, entre los que destaca la acumulación de reservas en el Banco Central. A partir de esto, sugirió que el Gobierno anuncie "un programa de compra de reservas y llevarlo a cabo rigurosamente para acentuar la reducción del riesgo país y remover expectativas de futuros saltos devaluatorios". En la misma línea, subrayó que las reformas estructurales que se llevarán a cabo en el Congreso Nacional "son ingredientes importantes para apuntalar un proceso sostenido de crecimiento económico", como la reforma laboral, la reforma impositiva y el régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI). Sin embargo, aclaró que es necesario que se sancionen en forma simultánea con el presupuesto para 2026, para asegurar un "éxito pleno antes de las elecciones de 2027". Además, el economista expresó: "En mi opinión debería disponerse simultáneamente la eliminación completa del cepo y la compra de reservas, acompañada de una decisión legislativa que prohíba hacia el futuro la introducción de restricciones al movimiento de capitales y permita el uso del dólar como moneda para todas las funciones que cumple el peso, especialmente para la intermediación financiera". Esto significaría, según él, un sistema bimonetario, y que al seguir este rumbo "la economía se reactivará rápidamente y se facilitará la búsqueda de consenso para las reformas estructurales necesarias para asegurar el crecimiento sostenido de la Economía".