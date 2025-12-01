Lupa sobre Ciberdefensa: ahora denuncian irregularidades en licitación de equipos y renovación de un edificio

La unidad del área, que depende de Defensa, suma polémicas. Tras la denuncia por la subaste de un predio en Puerto Madero, ahora también piden analizar contratos millonarios.

Se suman denuncias por licitaciones y contratos del área que depende del Ministerio de Defensa.

Tres empresas que se presentaron a la licitación pública N° 72-0001-CPU25, destinada a incrementar las capacidades del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) esperan acceder a un contrato de u$s21,8 millones. Ese proceso también está bajo sospecha, al igual que la subasta de un predio de Puerto Madero, como informó Ámbito en exclusiva.

En la actualidad, está a cargo del general de brigada Luis Guimpel el organismo creado el 14 de mayo de 2014 para proteger a la Argentina en el nuevo escenario de batalla global, en el ciberespacio. También resguarda la infraestructura digital crítica y los sistemas de comunicación del país.

Se llegó a esa instancia licitatoria luego de que el Decreto 950/2024 dispusiera la venta de más de 300 propiedades “innecesarias”. El predio del CCCD ubicado en Puerto Madero se subastó en 34 millones de dólares y entonces resultó imperioso disponer de una nueva sede operativa con los mismos estándares de ciberseguridad y de paso renovar equipamiento digital.

La venta del inmueble fue motivo de una denuncia planteada el 10 de noviembre ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presunta irregularidad en el procedimiento de enajenación, omisión de un plan de transición detallado y otras inobservancias de los deberes de funcionario público en máximas autoridades de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto de Ciberdefensa .

El 14 de octubre pasado fue el acto de apertura de sobres para los tres renglones de la licitación que apunta a la renovación y adecuación del edificio seleccionado, la compra de sistemas informáticos (los fierros digitales) y un centro de adiestramiento.

Sin embargo, otra denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pone lupa en direccionamiento de licitación. La misma se realizó el 22 de noviembre y se registró bajo el código de referencia EEVY-5.

El texto plantea que se habría direccionado la adjudicación a empresas preseleccionadas con la ventaja administrativa de haber utilizado el “secreto militar”, herramienta que bloquea el cotejo de valores de referencia en los bienes y servicios ofrecidos.

La clasificación de “secreto” otorgada a siete anexos de especificaciones técnicas impidió poder cotejar “precios testigos” en orden a determinar si lo ofertado está o no en valores razonables de mercado, dice la denuncia.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) establece los “precios testigos” como un parámetro de referencia para evaluar ofertas económicas; evitar sobreprecios; en el sector público, pero quedan excluidas del “Control de Precios Testigo” aquellas contrataciones que Defensa encuadra en “secreto militar” amparado en la confidencialidad de la información para proteger la seguridad nacional.

Los contratos en juego y sus valores en dólares

El contrato más jugoso es la remodelación del nuevo edificio, la obra civil, la puesta a punto con todos los requisitos de seguridad, servicios asociados e instalación de sistemas vitales a un inmueble que tiene cierta antigüedad. Está ubicado en la calle Junín 1060 del barrio de Recoleta y pertenece a la Fuerza Aérea Argentina.

La empresa Servicios Críticos Tesla S.R.L se presentó como único oferente para la tarea de “Adecuación de Sede y Sistemas Críticos”, que representa casi el 90% del valor total de los trabajos, la oferta asciende a 15.960.000 dólares. Servicios Críticos Tesla S.R.L ha participado en diversas contrataciones con organismos del Estado, por caso, en la “Adecuación data center edificio CONDOR” de la Fuerza Aérea.

Emixer S.A. resultó beneficiada en el renglón 2 de adquisición de un sistema de Gestión de Información y Eventos de Seguridad (SIEM, sigla inglesa de Security Information and Event Management), el cerebro informático (software y hardware), accedería a un contrato por 2.990.000 dólares.

Se trata de una plataforma que recopila, compara, analiza y correlaciona datos de múltiples fuentes en tiempo real, un monitoreo continuo, y responde ante riesgos e incidentes, ciberataques. Se sabe que el sistema a adquirir sería QRadar un desarrollo del fabricante IBM, compatible para uso civil y militar.

En tanto que la “Adquisición de un Adiestrador (simulador) para fracciones de Ciberdefensa de las FFAA y un Laboratorio para enseñanza en el Instituto de Ciberdefensa de las FF.AA. con su software y hardware asociado" quedó para la compañía UCL Argentina que ofertó 2.900.000 dólares.

En el sector discreto del ambiente ciber sorprendió la participación de UCL Argentina. Es una empresa con actividad focalizada en producir contenidos de televisión, creación, administración, desarrollo de emisoras de radios y señales y canales de televisión e internet, comercializar tiempo y espacios publicitarios, explotación de ondas radiales y televisivas y asesorar en materia de producción, medios de comunicación y publicidad.

Tareas que resultarían distantes de la competencia y especificidad en gestión de ciberseguridad.