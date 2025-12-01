Los feriados generan pausas clave que permiten reorganizar la semana y aprovechar momentos libres para descansar o viajar. Cada fecha extra en el calendario abre oportunidades para cortar la rutina, extender un fin de semana y planificar actividades sin la presión habitual del trabajo.
Decretan un nuevo fin de semana largo: por qué es feriado el 5 de diciembre
Los feriados locales vuelven a mover el calendario con un descanso que arma un fin de semana largo inesperado.
-
Falta una semana para el primer feriado de diciembre 2025 y todavía queda otro más
-
Planificá tu escapada: el feriado de diciembre 2025 que se convierte en un finde XXL
Ese escenario vuelve al viernes 5 de diciembre una jornada destacada, ya que ofrece un alivio anticipado antes del cierre del año. Su impacto alcanza a grupos específicos de trabajadores, quienes disfrutan un respiro en plena temporada de calor y actividad intensa.
A qué se debe el feriado el 5 de diciembre de 2025
El feriado corresponde a celebraciones locales vinculadas a aniversarios fundacionales en dos localidades bonaerenses: Blaquier y Juan Antonio Pradere. Allí, los empleados del Banco Provincia cuentan con la jornada no laborable, lo que acorta la semana y les permite disponer de un descanso adicional.
La medida forma parte del esquema habitual de feriados regionales que cada año reconoce fechas históricas en distintos municipios. Aunque no alcanza a toda la población, sí genera un mini fin de semana largo para quienes trabajan y estudian en esas zonas y buscan aprovechar una pausa corta antes de las fiestas.
Además, la fecha se suma al calendario nacional que establece feriado el lunes 8 de diciembre generando así un fin de semana XXL.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario