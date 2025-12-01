SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de diciembre 2025 - 08:30

Decretan un nuevo fin de semana largo: por qué es feriado el 5 de diciembre

Los feriados locales vuelven a mover el calendario con un descanso que arma un fin de semana largo inesperado.

En la recta final del año, los feriados de diciembre arman un respiro extendido que permite reorganizar planes y disfrutar un finde largo.

En la recta final del año, los feriados de diciembre arman un respiro extendido que permite reorganizar planes y disfrutar un finde largo.

Freepik

Los feriados generan pausas clave que permiten reorganizar la semana y aprovechar momentos libres para descansar o viajar. Cada fecha extra en el calendario abre oportunidades para cortar la rutina, extender un fin de semana y planificar actividades sin la presión habitual del trabajo.

Ese escenario vuelve al viernes 5 de diciembre una jornada destacada, ya que ofrece un alivio anticipado antes del cierre del año. Su impacto alcanza a grupos específicos de trabajadores, quienes disfrutan un respiro en plena temporada de calor y actividad intensa.

Informate más
feriados
Los feriados del 5 y del 8 de diciembre se combinan y generan un fin de semana XXL.

Los feriados del 5 y del 8 de diciembre se combinan y generan un fin de semana XXL.

A qué se debe el feriado el 5 de diciembre de 2025

El feriado corresponde a celebraciones locales vinculadas a aniversarios fundacionales en dos localidades bonaerenses: Blaquier y Juan Antonio Pradere. Allí, los empleados del Banco Provincia cuentan con la jornada no laborable, lo que acorta la semana y les permite disponer de un descanso adicional.

La medida forma parte del esquema habitual de feriados regionales que cada año reconoce fechas históricas en distintos municipios. Aunque no alcanza a toda la población, sí genera un mini fin de semana largo para quienes trabajan y estudian en esas zonas y buscan aprovechar una pausa corta antes de las fiestas.

Además, la fecha se suma al calendario nacional que establece feriado el lunes 8 de diciembre generando así un fin de semana XXL.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Viernes 25 se diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias