Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 14 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó este martes 14 de octubre a $1.326,84 para la compra y a $1.379,62 para la venta . En el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó en $1.339,39 para la compra y $1.392.41 para la venta.

Las reservas brutas internacionales se hundieron u$s349 millones, hasta los u$s41.902 millones. De este modo, retrocedieron en cinco de las últimas seis ruedas y marcaron mínimos de nueve jornadas.

Fuentes del mercado señalaron que buena parte de la merma de este martes respondió a una baja en los encajes .

Paralelamente, las tasas de los plazos fijos mayoristas frenaron su escalada. La TAMAR bajó del 54,38% nominal anual al 53,75% (69,08% en términos efectivos) y la BADLAR pasó del 49,56% al 46,56% (57,83% efectivo).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $11 a $1.360 .

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 14 de octubre

El dólar blue se vendió a $1.420 y la brecha con el oficial se ubicó en el 4,4%.

Valor del MEP hoy, martes 14 de octubre

El dólar MEP operó a $1.454,99 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 14 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.475,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 8,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 14 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 14 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.445,66, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 14 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.609, según Binance.