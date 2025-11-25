El S&P Merval en dólares cae 4%, los bonos operan con disparidad y el riesgo país supera los 650 puntos

Los inversores retoman las operaciones con selectividad este martes 25 de noviembre, luego de dos feriados consecutivos que limitaron la dinámica. Los bancos no atendieron al público ni viernes ni lunes último, mientras que la bolsa porteña permaneció cerrada el lunes. En ese contexto, el S&P Merval sube contra una caída del 3,12% luego de la marcha atrás en el crédito de u$s20.000 millones. La atención de corto plazo, sin embargo, está en la licitación del miércoles que afronta el Tesoro, siendo la última de noviembre con un menú de 10 instrumentos en pesos, ante uno de los vencimientos más grandes de la gestión Milei.
En ese contexto, los títulos en dólares suben hasta 1,4% encabezados por el Bonar 2041, seguido del Global 2035 (0,7%) y el Global 2029 (0,6%). Así, el riesgo país cede 0,5% a 638 puntos básicos.
En tanto, el S&P Merval opera con una suba del 0,5% a 2.762.928,80 puntos. Las acciones con mayores alzas pertenecen a Grupo Supervielle (2,3%), BYMA (0,8%), Aluar (0,7%), Loma Negra (0,9%).
En tanto, los ADRs escalan hasta 2,9% liderados por Mercado Libre, Edenor (2,6%), Grupo Financiero Galicia (1,4%) y Pampa Energía (1%). Este martes, se conocerán los balances corporativos de las compañías bancarias, entre ellas BBVA Argentina (BBVA), Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Grupo Supervielle (SUPV); mientras que Banco Macro (BMA) hará lo propio el miércoles.
Noticia en desarrollo.-
