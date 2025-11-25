Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 25 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó a $1.420,51 para la compra y a $1.471,87 para la venta.

Las reservas brutas internacionales subieron en u$s263 millones este martes. De este modo, alcanzó los u$s41.184 millones , máximo de un mes.

El economista de OPEN, Federico Machado, indicó que las reservas netas se ubicaron en los u$s816 millones . "Hubo correcciones en los valores del swap de EEUU y "Otros pasivos" por la última información publicada por el BCRA", profundizó.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.447,50 .

El dólar blue se ubicó en $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 25 de noviembre

El dólar CCL operó en $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,5%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 25 de noviembre

El dólar MEP cotizó a $1.480,68 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.513, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.717,92, según Binance.