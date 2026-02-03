Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 3 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a$1.415para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.465,67 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.446 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL opera a $1.493,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,3% .

El dólar MEP opera a $1.457,63 y la brecha con el dólar oficial es de 0,8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.494,94, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.666, según Binance.