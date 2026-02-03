El dólar oficial minorista cerró a$1.415para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.465,67 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 3 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero
-
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 3 de febrero
A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 3 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.446 para la venta.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 3 de febrero
El dólar blue cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 3 de febrero
El dólar CCL opera a $1.493,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,3%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 3 de febrero
El dólar MEP opera a $1.457,63 y la brecha con el dólar oficial es de 0,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.494,94, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.666, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario