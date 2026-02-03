Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este martes 3 de febrero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.674,10 para la compra y a $1.770,81 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.729,75 para la compra y a $1.761,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.302,05 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.446 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 3 de febrero

El dólar CCL opera a $1.459,33 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 0,9%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 3 de febrero

El dólar MEP opera a $1.460,38 y la brecha con el dólar oficial es del 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.489,31, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s76.367,89, según Binance.