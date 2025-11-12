Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 12 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial se alejó del techo de la banda y tocó mínimos de casi un mes.

El dólar oficial bajó a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cedió a $1.382,64 para la compra y a $1.433,92 para la venta.

Las reservas brutas internacionales anotaron su tercer alza consecutiva, en esta oportunidad unos u$s172 millones, y cerraron en u$s40.669 millones .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar bajó $1 a $1.412 .

El dólar blue cedió a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL opera en $1.473,91 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.451,89 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.472, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 12 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s101.605, según Binance.