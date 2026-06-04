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4 de junio 2026 - 09:46

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 4 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista volvió a avanzar este miércoles por tercera rueda consecutiva y alcanzó los $1.438,50. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.

Los bonos cerraron a la baja ante la incertidumbre internacional por el conflicto bélico en Medio Oriente. Por su parte, el riesgo país se ubica en torno a los 490 puntos básicos. La atención en la rueda de este jueves vuelve a centrarse en las novedades de las negociaciones en Medio Oriente.

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