Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 4 de junio

El dólar oficial mayorista volvió a avanzar este miércoles por tercera rueda consecutiva y alcanzó los $1.438,50. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.
El mundo tuvo récord de millonarios en 2025 y su fortuna creció al mayor ritmo en siete años
La IA y el buen desempeño bursátil fueron los principales motores de la creación de capital. Aunque el 1% de los millonarios concentra el 34,8% de ese patrimonio.