Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 4 de junio

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El dólar oficial mayorista volvió a avanzar este miércoles por tercera rueda consecutiva y alcanzó los $1.438,50. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.