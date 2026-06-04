Dólar, inflación y PBI: los gurúes de la city darán a conocer sus nuevos pronósticos económicos

El BCRA publicará este jueves el REM de mayo, con las proyecciones de 45 especialistas sobre inflación, dólar y crecimiento económico.

La sede del Banco Central, que este jueves dará a conocer las nuevas proyecciones del mercado sobre inflación, dólar y crecimiento.

Este jueves el Banco Central (BCRA) comunicará el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de mayo, en el que los principales analistas estiman sus proyecciones sobre las variables macroeconómicas.

Cabe precisar que el informe se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés y el tipo de cambio nominal. El documento se construye sobre la base de proyecciones del BCRA y una encuesta a 45 participantes especializados: 33 consultoras y centros de investigación del país y del exterior, y 12 entidades financieras de Argentina.

Asimismo, se pronostica el nivel de actividad económica , el resultado primario del sector público nacional no financiero , la tasa de desocupación abierta , las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF) .

El último REM estimó una inflación mensual de 2,6% para abril, sin variaciones respecto del mes previo y del 30,5% para el cierre del año. El dato del INDEC confirmó esa cifra con un 2,6% y marcó la primera desaceleración en casi un año, desde mayo de 2025.

En materia cambiaria, el consenso del mercado apunta a una desaceleración del dólar mayorista y recortó la estimación de crecimiento del PIB para 2026 a 2,8%.