Tras casi cumplir la meta de reservas, el FMI destacó el compromiso del Gobierno con las reformas impositivas y previsionales

El organismo resaltó la acumulación de reservas que llevó a cabo el BCRA. También destacó el compromiso del gobierno de Javier Milei por sostener el esquema fiscal modificando el sistema tributario y previsional y ponderó la baja de la pobreza.

El BCRA inició junio con compras moderadas y reservas en alza por movimientos bancarios de comienzo de mes, mientras el pago de BOPREAL y la caída del oro limitaron la mejora del stock.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ponderó los avances del programa argentino destacando la reducción de la pobreza, el fortalecimiento externo -por la compra de reservas por u$s10.000 millones- y el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal que contempla la modificación del sistema tributario y del régimen de jubilaciones. Así lo señaló Julie Kozack, vocera del organismo, en una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington . “La posición neta de reservas de Argentina creció por encima de u$s7.000 millones y esto significa que ya están cerca de llegar a la meta de fin de este año ”, dijo Julie Kozack, vocera del organismo .

Tras recordar que el directorio ejecutivo del FMI aprobó recientemente la segunda revisión del Servicio Ampliado del Fondo que asiste a la Argentina, Kozack se limitó a exponer sobre “solo unos pocos puntos clave”.

“El primer punto que quiero destacar es reconocer realmente el progreso significativo que se ha logrado en la estabilización de la economía de Argentina durante los últimos dos años y medio”. Al respecto recordó la baja de la inflación de alrededor del 200% a finales de 2023 al 30% hoy, la reducción del déficit fiscal en 5% que llevó a que se hayan registrado superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi dos décadas.

También dijo que “Se han implementado reformas importantes en la política fiscal, el comercio y el mercado laboral, algunas con el apoyo del Congreso”.

Afirmó que el objetivo de estas reformas es crear una economía más abierta y basada en el mercado “y aquí realmente quiero enfatizar este punto en particular: todo este progreso ha llevado a una reducción muy significativa de la pobreza en Argentina que cayó de más del 50% a menos del 30% más recientemente, y eso en solo unos pocos años”. Agregó que este proceso “ha sido respaldado por una mejora en la asistencia social”.

El segundo punto que señaló es que “se están realizando esfuerzos importantes en Argentina para fortalecer la estabilidad externa y la resiliencia”. Hizo referencia a que desde el inicio de este año, el Banco Central ya ha comprado u$s10.000 millones aumentando la posición de reservas internacionales netas del país en más de u$s7.000 millones “y eso significa que ya están cerca de alcanzar la meta para el final de este año”. Consideró que esta cifra refleja un balance comercial y un flujo de capitales “mucho mejor que lo anticipado”. Agregó que el superávit comercial en parte se debe al aumento de la confianza y las mejoras estructurales en los sectores de la minería, energía y agricultura.

Javier Milei Kristalina Georgieva FMI.jpeg El Fondo celebró los avances de Argentina y afirmó que las reservas ya están cerca de la meta anual.

Puntualizó que Argentina, en su condición de exportador neto de energía, esta siendo beneficiada por el incremento de los precios internacionales. Y, como resultado de esta mejora, en el sector externo los “spread” sobre la deuda argentina se han contraído por debajo de los 500 puntos básicos. Además recordó que el país recientemente obtuvo un “upgrade” de una de las agencias de calificación de crédito.

Como tercer punto planteó que “el rumbo sigue siendo muy alentador en Argentina. Existe un reconocimiento compartido de la necesidad de sostener los avances que se han logrado para reducir aún más la inflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Adelantó que “el enfoque en el corto plazo estará en continuar construyendo resiliencia y los amortiguadores externos, y eso le permitirá a Argentina gestionar mejor los shocks que vendrán, tal como han estado llegando para toda la economía global, y también con el tiempo ayudar a Argentina a asegurar un acceso estable tanto a los mercados de capital locales como a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables”.

Preguntada por las reformas fiscales y de pensiones mencionó que “Las autoridades están totalmente comprometidas con su ancla fiscal. Tienen previsto fortalecer aún más los marcos fiscales, impositivo y de pensiones a lo largo del tiempo”. En este sentido, señaló que ya se han tomado medidas importantes, incluyendo una reducción gradual de los impuestos al comercio, que son distorsivos, y la adopción de una fórmula de indexación de pensiones más predecible.

Correcciones

El pasado 21 de mayo, el país recibió un nuevo respaldo del Fondo cuando el directorio del organismo aprobó la segunda revisión del programa argentino y autorizó un desembolso de u$s1.000 millones. En los documentos dados a conocer tras esta decisión, el FMI mezcló tanto elogios a la política económica de la administración del presidente Javier Milei como sugerencias de nuevas políticas.

El Fondo celebró “el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.

Pero también planteó la necesidad de seguir flexibilizando el tipo de cambio y acumulando reservas. El organismo internacional recomienda no utilizar al dólar como ancla y propone un esquema de metas de inflación (inflation targeting) basada en una tasa de interés de referencia.

Bajar la inflación de dos a tres dígitos suele ser rápido, pero consolidarla a un solo digito toma en promedio entre 3 y 4 años adicionales”, puntualizó en sus documentos “Staff Report” referido a la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y al artículo IV y “Temas Seleccionados”.

El FMI advierte que es necesario aumentar la acumulación de reservas y flexibilizar la política cambiaria para evitar el riesgo de que el precio se aprecie en exceso. Su evaluación es que el frente externo sigue siendo vulnerable ya que las reservas en divisas en poder del Banco Central cubren solo el 38% de la métrica necesaria y la deuda externa pública equivale al 197% de las exportaciones.

Para acumular reservas – y evitar crisis externa - hace referencia a la necesidad de “un tipo de cambio competitivo” y advierte que “si bien los sectores energético y minero de Argentina ofrecen un potencial exportador sustancial, será necesario calibrar cuidadosamente las políticas para evitar dinámicas de auge y caída y mitigar los riesgos del "mal holandés".

El FMI hace referencia a una “enfermedad” provocada por un fuerte ingreso de divisas derivado del descubrimiento de recursos naturales, que al ser destinados a la exportación llevan a una apreciación de la moneda local y destruye la competitividad de otros sectores como la industria.

Entre otras propuestas, el Fondo también delineó cómo debería reformularse el sistema tributario. Al respecto, considera necesario ampliar la base del impuesto a las Ganancias reduciendo el umbral mínimo de exención para garantizar que, al menos, el 20% de los trabajadores formales paguen este tributo.

Considera también que es necesario reformar el monotributo con el propósito de alinear las tasas efectivas y las contribuciones a la seguridad social con el régimen general para evitar la fragmentación de empresas y eliminar los "saltos bruscos" de facturación que desincentivan el crecimiento corporativo.

En cuanto a las empresas, considera conveniente simplificar el Impuesto a las Ganancias Corporativas mediante la determinación de una tasa plana del 30% —actualmente la máxima es del 35%— combinada con un impuesto mínimo basado en la facturación, además de un tratamiento equitativo para la distribución de dividendos y ganancias de capital.

Considera necesario eliminar exenciones y subsidios impositivos —que representan el 3.5% del PIB—, lo que incluye unificar las alícuotas del IVA, compensando a hogares vulnerables, y eliminar los beneficios impositivos de las Zonas Económicas Especiales.

Y plantea coordinar con las provincias para reemplazar por completo el impuesto a los Ingresos Brutos por un IVA dual provincial-federal en un plazo de 10 años, compensando a los gobernadores mediante un aumento en la recaudación del impuesto inmobiliario rural y urbano.