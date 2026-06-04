Los bonos en dólares cotizan en verde mientras que el riesgo país sigue debajo de los 500 puntos + Agregar ámbito en









La deuda soberana local se recupera ante un mejor contexto internacional. En la jornada previa operó con bajas generalizadas.

Los bonos suben en Wall Street. Depositphotos

Los bonos en dólares abren al alza en Wall Street mientras que el riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos básicos en una jornada de mayor calma internacional. En el mercado local, el Banco Central logró acumular compras netas por más de u$s10.000 millones en lo que va de 2026.

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En ese marco, el S&P Merval sube 0,7% a 3.185.200,510 puntos básicos mientras que las acciones líderes que más avanzan son: Banco Macro (+3,1%), Loma Negra (+2,7%), y Cresud (+1,9%). En cuanto a los ADRs, cotizan la mayoría en verde y los centrales son: , Loma Negra (+4,6%), Cresud (+3,3%) e IRSA (+3,1%).

Qué pasa en los mercados internacionales En esta jornada se informó que la Cámara de Representantes de EEUU, de mayoría republicana, votó para frenar la guerra con Irán. La votación de ayer, que terminó 215 a 208, aprobó una resolución para dar de baja la continuidad del conflicto bélico. La votación no pondrá fin a las operaciones militares estadounidenses, ya que el Senado todavía debe aprobar la resolución.

Pese a esto, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2,5% hasta u$s95,33 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede un 2,4%, hasta los u$s93,62 el barril. Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — anotan bajas de entre 0,3% y 0,9%.